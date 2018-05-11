Супрун розказала, коли справді треба робити МРТ

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За словами очільниці МОЗ, лікування болю у спині, за міжнародними протоколами, починається з простих рекомендацій

В Україні пацієнтам, які скаржаться на біль у спині, дуже часто невиправдано призначають магнітно-резонансну томографію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«В Україні є поширена практика робити МРТ, коли пацієнт відчуває дискомфорт у спині. Це важлива процедура, проте часто вона не є виправданою», - підкреслила Супрун.

За її словами, МРТ призначається безпосередньо, якщо у пацієнта є ознаки серйозної патології хребта або виражений неврологічний дефіцит, що складає близько 1-2% від усіх випадків болю в спині.

«В інших випадках - це 98-99% людей, що звертаються до лікаря з проблемою болю у спині, МРТ не призначається. За міжнародними протоколами, лікування починається з простих рекомендацій - це збереження фізичної активності, за необхідності нестероїдні протизапальні препарати, спеціальні вправи, які можна комбінувати з масажем чи мануальною терапією», - підкреслила очільниця МОЗ.

Супрун закликала українців ніколи не приймати самостійне рішення щодо цього виду діагностики та не соромитися запитувати лікаря подробиці щодо МРТ.

«Дуже важливо, що скеровувати на такі обстеження має виключно спеціаліст. Жодним чином це не може бути приватна ініціатива пацієнта», - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Супрун закликала українців правильно боротися зі стресом.