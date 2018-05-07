Супрун розказала, як боротися зі стресом

«Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі», - рекомендує очільниця МОЗ

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців правильно боротися зі стресом. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook. «Понеділок може бути додатковим стресом для всіх - безліч справ, нові завдання, важливі зустрічі. Якщо ви сьогодні або в інші дні почуваєтеся неспокійно, забуваєте дрібниці, є трохи



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«Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі», - рекомендує очільниця МОЗ

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців правильно боротися зі стресом.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Понеділок може бути додатковим стресом для всіх - безліч справ, нові завдання, важливі зустрічі. Якщо ви сьогодні або в інші дні почуваєтеся неспокійно, забуваєте дрібниці, є трохи дратівливими - не переймайтеся, це звичайні речі, які час від часу трапляються з кожною людиною. Іноді всі ми відчуваємо стрес. Проте, якщо цей стан триває постійно, він починає загрожувати вашому здоров'ю», - зазначила Супрун.

За її словами, перевантаження на роботі, негаразди в сім’ї чи інші проблеми «можуть призводити до хронічного стресу».

«Якщо день у день перебувати у такому стані - це починає впливати на роботу мозку. Хронічний стрес заважає ефективно працювати, навчатися, спілкуватися з іншими та може призвести до депресії. Тому дуже важливо вміти протистояти стресу та навчитися його контролювати», - підкреслила очільниця МОЗ.

За словами Супрун, «найбільш потужною зброєю для контролю стресу» є медитація та прості фізичні вправи.

«Обирайте будь-яку активність, яка вам до душі, як то біг чи велопрогулянки, та зробіть її регулярною частиною вашого життя», - написала в.о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Супрун дала кілька порад трудоголікам.