Супрун розповіла про свої плани: аналітичний центр і книга



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Під будівлею МОЗ пройшов мітинг подяки Уляні Супрун Фото: facebook.com

Ексочільниця МОЗ підкреслила, що і надалі вестиме свій блог у Фейсбуці, де розвінчувала медичні міфи

Після звільнення з посади виконуючої обов'язки міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун збирається надалі працювати у царині медицини: розвивати сферу через громадські організації та аналітичний центр. Зокрема, писатиме книгу про свій досвід роботи в Україні.

Про це сама Уляна Супрун повідомила на акції подяки, яку організували громадські активісти.

«У нас є дуже багато ідей, як ми можемо працювати. В Україні немає аналітичних центрів щодо охорони здоров’я, громадського здоров’я, які б давали поради, політику, аналіз всього, що відбувається у цій сфері. Як я казала, буду писати книжку, бо те, що відбулося за останні три-п’ять років в Україні, дуже цікаво не тільки тут, а і в цілому світі», — зазначила Супрун.

Також ексочільниця МОЗ підкреслила, що і надалі вестиме свій блог у Фейсбуці, де розвінчувала медичні міфи: «Не журіться, і далі будуть три рази на день фейсбук-пости. Займатимемося просвітницькою діяльність, освітою, навчанням, бо це одна з найважливіших речей, яка є в системі охорони здоров’я. Треба не лише змінити фінансування, що вже майже зроблено, а також підвищувати якість надання первинної допомоги».

Уляна Супрун додала, що вже мала розмову з її наступницею Зоряною Скалецькою та пояснювала їй, на якому етапі знаходиться медична реформа. За словами колишньої в.о. міністерки охорони здоров’я, нова очільниця МОЗ підтримує зміни, які вже зробили її попередники, та збирається їх продовжувати.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун 29 серпня написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський.