Супрун написала заяву про звільнення та дала поради новим урядовцям



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Уляна Супрун очолювала МОЗ з 2016 року

Разом із Супрун заяви написали її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це Супрун повідомила у Facebook.

Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський.

«Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов’язки», — додала вона.

Як раніше писав Главком, сьогодні новообраний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради листувався щодо кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я.

Фотограф Цензор.НЕТ відзняв це листування.

«Моя людина Зоряна Черненко» - написав Радуцький.

«А то всі п###ть, що Супрун, - отримав він у відповідь від якогось Ігоря Нікона.

«Х#й їм в жопу!!!» - відреагував Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні з’явилась інформація, що на посаду міністра охорони здоров’я розглядається кандидатура Зоряни Черненко, яка очолює комісію з питань реформування системи охорони здоров`я Громадської ради при МОЗ.

Михайло Радуцький – засновник клініки «Борис». Його кандидатуру напочатку розглядалась на посаду очільника МОЗ. Він розповідав, що президент Володимир Зеленський «дуже наполегливо пропонував» йому очолити це відомство, але він відмовився, тому що більше користі принесе в парламенті.



