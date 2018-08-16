Супрун розповіла, як почати вести здоровий спосіб життя



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За словами Супрун, люди, які підтримують здоровий спосіб життя, можуть вберегти себе від багатьох хвороб

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила українцям вести здоровий спосіб життя.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Науковці винайшли пігулку, яка здатна покращити ваше здоров‘я та вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Її назва - здоровий спосіб життя», - зазначила Супрун.

Вона зауважила, що найбільш надійний та доступний спосіб запобігти хворобам - підтримувати здоровий спосіб життя.

Очільниця МОЗу дала кілька порад, які допоможуть на шляху до здорового способу життя:

Плануйте

Зміна способу життя - тривалий процес. Тому важливо розподілити його на реальні етапи, які будуть послідовними. Ідея полягає в тому, що кожен етап є підготовкою до наступного, тому ви не повинні поспішати або пропускати етапи.

Ставте позитивні цілі

Найменш дієвими є підходи, які ґрунтуються на негативних стимулах. Тому науковці вказують, що довготривалі зміни найбільш ефективні, коли підтримуються позитивним настроєм. Будь-яка зміна способу життя має бути значущою та приємною, тож слід уникати формулювань «добре» чи «погано».

Визначайте конкретні задачі

Досягти ціль легше, якщо є чітке формулювання, як-от «Займатись спортом 30 хвилин кожного дня», а не просто «Займатись більше спортом». Кількість задач також має бути адекватною, адже дуже легко перевантажити силу волі та демотивуватись.

Слідкуйте за настроєм

Лікування основних психологічних проблем та вивчення того, як краще керувати стресом та поганим настроєм, дуже важливі для успіху. Адже ми схильні переїдати, якщо нервуємо. Це може стати на заваді на шляху до здорового харчування та правильного режиму дня.

В цій нелегкій справі вам допоможе ваш лікар. Він може якнайкраще проаналізувати ваші звички, допомогти порадами та підтримувати в ризикованих ситуаціях.

«Пам’ятайте, дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на два роки», - підкреслила Супрун.

Раніше очільниця МОЗу заявила, що регулярні пробіжки подовжують життя на три роки.