Супрун розповіла, як врятувати школярів від важких рюкзаків



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У відділенні рюкзака, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради батькам дітей щодо того, як правильно носити книжки в школу у рюкзаку.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«До школи залишився тиждень. Вже склали щоденник, підручники, зошити, альбоми, ручки, олівці й, звісно, пенал у новий наплічник? Не можете його тепер підняти та переймаєтеся, як його носитиме дитина? Ось декілька порад. Вони допоможуть вчасно звернути увагу на проблему та захистити спини дітлахів», - зазначила Супрун, рекомендуючи наступне:

Організуйте розміщення предметів у рюкзаку таким чином, щоб найбільш важкі були внизу, ближче до центру і до спини. Так, наприклад, у відділенні, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги. Це мінімізує ризики травми спини.

Заохочуйте дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака. Не чекайте, коли дитина сама повідомить, - дуже часто діти сприймають дискомфорт як належне.

Стежте, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Для профілактики проблем зі спиною щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по всій довжині.

Слідкуйте за тим, як ваша дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності відрегулюйте довжину лямок.

Слідкуйте, щоб дитина не нахилялася вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий для дитини, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках (це полегшить навантаження на спину). Якщо вага рюкзака є надмірною і проблема залишається, придбайте другий комплект книжок: один - для дому, інший - для школи.

Не ігноруйте будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.

Заохочуйте дитину не носити рюкзак без необхідності та знімати його при кожній можливості.

Заохочуйте школяра носити у рюкзаку тільки необхідні речі.

Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза - це присідання, а не нахили.

Нагадаємо, у МОЗ напередодні нового навчального року пояснили, як правильно підібрати шкільний одяг, щоб не нашкодити здоров’ю дитини.