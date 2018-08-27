Супрун розповіла, як врятувати школярів від важких рюкзаків
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Розсилка
У відділенні рюкзака, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради батькам дітей щодо того, як правильно носити книжки в школу у рюкзаку.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«До школи залишився тиждень. Вже склали щоденник, підручники, зошити, альбоми, ручки, олівці й, звісно, пенал у новий наплічник? Не можете його тепер підняти та переймаєтеся, як його носитиме дитина? Ось декілька порад. Вони допоможуть вчасно звернути увагу на проблему та захистити спини дітлахів», - зазначила Супрун, рекомендуючи наступне:
- Організуйте розміщення предметів у рюкзаку таким чином, щоб найбільш важкі були внизу, ближче до центру і до спини. Так, наприклад, у відділенні, яке прилягає до спини дитини, мають розміщуватись книги. Це мінімізує ризики травми спини.
- Заохочуйте дитину розповідати про будь-який дискомфорт, біль, оніміння чи інші відчуття у спині, шиї, руках чи ногах, які виникають при носінні рюкзака. Не чекайте, коли дитина сама повідомить, - дуже часто діти сприймають дискомфорт як належне.
- Стежте, щоб дитина завжди використовувала дві лямки рюкзака: рівномірний розподіл ваги вбереже від викривлення хребта. Для профілактики проблем зі спиною щільно затягуйте лямки, щоб рюкзак прилягав до спини по всій довжині.
- Слідкуйте за тим, як ваша дитина одягає і знімає рюкзак. Важливо, щоб школяр робив це без зусиль. За необхідності відрегулюйте довжину лямок.
- Слідкуйте, щоб дитина не нахилялася вперед для компенсації ваги рюкзака. Якщо вам здається, що рюкзак заважкий для дитини, заберіть кілька підручників з рюкзака і нехай дитина несе їх у руках (це полегшить навантаження на спину). Якщо вага рюкзака є надмірною і проблема залишається, придбайте другий комплект книжок: один - для дому, інший - для школи.
- Не ігноруйте будь-які больові відчуття у спині дітей і підлітків.
- Заохочуйте дитину не носити рюкзак без необхідності та знімати його при кожній можливості.
- Заохочуйте школяра носити у рюкзаку тільки необхідні речі.
- Якщо дитині треба щось підняти з підлоги, не знімаючи рюкзак, безпечна поза - це присідання, а не нахили.
Нагадаємо, у МОЗ напередодні нового навчального року пояснили, як правильно підібрати шкільний одяг, щоб не нашкодити здоров’ю дитини.