У МОЗ дали поради, як правильно обрати шкільний одяг



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У МОЗ дали поради, як обрати одяг до школи для дитини

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують: шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини

У МОЗ напередодні нового навчального року пояснили, як правильно підібрати шкільний одяг, щоб не нашкодити здоров’ю дитини. Обираючи для свого чада одяг до школи, звертайте увагу на інформацію на етикетці про склад тканини та реквізити виробника, радять у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Тож у МОЗ перерахували вимоги до одягу школярів:

- надавайте перевагу дитячому одягу з максимальним вмістом натуральних волокон, адже натуральні тканини забезпечують повітропроникність, забезпечуючи тепловий комфорт. Натомість у синтетичному одязі школяр може пітніти, ризикує переохолодитись й застудитись;

- для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними (мінімальний вміст натуральних тканин в одязі має становити 50%) або виготовлені зі змішаних тканин;

- натільна білизна першокласників (дітей до 7 років) має бути виготовлена виключно із натуральних тканин;

- учні старших класів можуть носити одяг, виготовлений як з натуральних, так і змішаних або штучних тканин, але у МОЗ наголосили, що натільна білизна має бути із натуральних (мінімальний вміст - 50%) або змішаних тканини.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я Україна радять звертати увагу при виборі шкільного одягу на наступне:

- якість пошиття - перевіряйте якість фурнітури, крій, чи рівні рядки швів; важливо, щоб ярлик у вигляді стрічки з інформацією з догляду був вшитий у шов;

- зручність - шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини: не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку спідниці-олівці, а для хлопців - вузькі штани без резинки на поясі;

- безпечність - уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Зазвичай номер та дата висновку зазначені на етикетці. У продавця має бути копія цього висновку.