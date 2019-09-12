Суркіс на ювілеї дарував гостям фоторамки за 15 тисяч, для Баканова - це порушення



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За порушення правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки

Голова Служби безпеки України Іван Баканов міг порушити статті закону України «Про запобігання корупції» через отриманий ним подарунок на ювілеї соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса.

Його спільний візит на це свято разом з першим помічником президента Сергієм Шефіром журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показали напередодні в розслідуванні «Епоха Суркіса».

Журналісти помітили, що 4 вересня гості Григорія Суркіса, в тому числі голова СБУ Баканов, залишали свято в «Інтерконтиненталі» з жовтими пакетами елітного бренду Fendi.

Від гостей, які також були на святі, «Схеми» дізналися, що було в пакетах. Зокрема, візитерам подарували книгу про життєвий шлях іменинника під назвою «Епоха Суркіса». А також – фоторамку бренду Fendi, в яку гості мали помістити оперативно роздруковану спільну з іменинником світлину.

Журналісти дізнались, що на подарованих рамках був штрихкод елітного магазину в Італії. Зателефонувавши туди, «Схеми» з'ясували, що саме таку фоторамку з натуральної шкіри там продають за 540 євро – це близько 15 тисяч гривень.

Водночас відповідно до окремих статей закону України «Про запобігання корупції» голова СБУ не може прийняти подарунок, який коштує більше, ніж прожитковий мінімум для працездатних осіб (близько 2 тисяч гривень).

Таким чином, якщо Іван Баканов також отримав у подарунок світлину з ювіляром Суркісом у рамці Fendi, яка коштує близько 15 тисяч гривень, він порушив окремі статті цього закону. За порушення цих правил очільник СБУ може отримати штраф від 1700 до 3400 гривень та конфіскацію дорогої фоторамки.

«Коли особа отримує пропозицію такого подарунка, вона повинна сама звернутися в НАЗК і повідомити про це, – пояснила юристка ГО «Центр протидії корупції» Олена Щербан. – НАЗК має дати роз'яснення, що і як робити в цьому випадку. Оскільки Баканов – сам керівник СБУ, то повинен був повідомити це відомство. Схоже, він прийняв подарунок, не звернувшись до НАЗК. Тепер у цьому випадку до «антикорупційників» можуть звернутись громадські організації навіть на підставі сюжету про це. Далі НАЗК має перевірити ці факти і, в разі підтвердження, скласти протокол про корупційне правопорушення та направити його до суду. Суд надалі вирішить, чи було порушення законодавства та або оштрафує чи винесе інші санкції, або закриє справу».

«Схеми» звернулися за коментарем до Баканова із запитанням, чи буде організована внутрішня перевірка факту отримання головою СБУ подарунка на предмет того, чи він не перевищує граничну допустиму вартість, вказану у статті 23 закону «Про запобігання корупції». Відповіді поки редакція не отримала.

Нагадаємо, 4 вересня Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі «Інтерконтиненталь». На святкування зібралися представники кількох поколінь української політики, включно з представниками нової влади.

Серед гостей були нинішній та колишній голова СБУ, перший помічник президента Сергій Шефір, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

«Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі», - йдеться у сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях»

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

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