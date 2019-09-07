Баканов, Шефір та три експрезиденти: ЗМІ показали, хто гуляв на ювілеї Суркіса



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Знімальна група зафіксувала серед гостей Суркіса представників теперішньої та минулої влади Колаж: «Схеми»

Святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці

На святкування 70-го дня народження давнього соратника Віктора Медведчука і нині нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса 4 вересня зібралися представники кількох поколінь української політики, включно з представниками нової влади.

Серед гостей були нинішній та колишній голова СБУ, перший помічник президента, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Зазначається, що святкування ювілею бізнесмена та народного депутата Григорія Суркіса розпочалося вдень 4 вересня і тривало близько 10 годин у елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці. Знімальна група «Схем» зафіксувала там скупчення охорони та автомобілів преміум-класу, а згодом і гостей святкування.

Серед них журналісти зауважили представників чинної влади.

Це – новий голова СБУ Іван Баканов та перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

«Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі», - йдеться у сюжеті.

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

«Схеми» звернулися по коментарі до голови СБУ, першого помічника президента Зеленського та самого нардепа від «Опозиційної платформи – за життя» Григорія Суркіса. Відповідей до моменту публікації вони не надали.

Приїхали привітати депутата і бізнесмена також олігархи. Це – Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Помітили там і Bentley, що виїхало з підземного паркінгу – ним, за даними «Схем», користується дружина олігарха Дмитра Фірташа – Лада Фірташ.

У компанії дружини на свято приїхав інший олігарх Віктор Пінчук. Завітав і його тесть – експрезидент Леонід Кучма. Він був не єдиним колишнім главою держави, якого побачили на святі журналісти. Серед відвідувачів дня народження Суркіса також були перший президент Леонід Кравчук і третій – Віктор Ющенко.

Знімальна група зафіксувала серед гостей також представників уже минулої влади – ексголову СБУ Василя Грицака. Помітили там і сина колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександра.

Привітати ювіляра зібралися чимало однопартійців Суркіса по політсилі «Опозиційна платформа – За життя» – це народні депутати Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська, Василь Німченко, Юрій Павленко.

Окремо приїхали на свято кілька акторів студії «Квартал 95».

Як відомо, Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування ЗМІ про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напівдержавних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери спростував.