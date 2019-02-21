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    Світ відзначає Міжнародний день рідної мови

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    Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова - Світ відзначає Міжнародний день рідної мови
    Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова

    Очікується, що 21 лютого у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбудуться дебати про важливість захисту мов

    21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. За даними ЮНЕСКО, цьогорічна тема свята – «Мови корінних народів важливі для сталого розвитку, побудови миру і примирення».

    «40 відсотків людей у всьому світі не мають доступу до освіти мовою, якою вони спілкуються чи яку розуміють», – заявили в організації.

    За даними ЮНЕСКО, близько 370 мільйонів людей є представниками корінних народів, і їхні мови складають більшість з приблизно 7 тисяч живих мов на Землі.

    Очікується, що 21 лютого у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі відбудуться дебати про важливість захисту мов.

    Як відомо, після анексії Росією українського Криму активісти і правозахисники неодноразово заявляли про проблему розвитку та збереження кримськотатарської мови на півострові.

    Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. За даними соціологів, більш ніж дві третини громадян вважають рідною мовою українську.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що в Україні можна говорити будь-якою мовою, проте інформаційний простір треба заповнювати українською.

    Джерело: Радіо Свобода

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