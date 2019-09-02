Світова політика у вересні: експерт дав прогнози



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Яким є поточний стан відносин Україна-США

2 вересня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) Інститут світової політики проводить прес-конференцію на тему: «Світова політика у вересні 2019 року».

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, який проаналізує наступні питання: єдиний день голосування в РФ (8 вересня); позачергові вибори до Кнесету Ізраїля (17 вересня); дострокові вибори до парламенту Австрії (29 вересня); поточний стан відносин Україна-США.

До слова, у Берліні 2 вересня пройде зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн України, Німеччини, Франції та Росії, які обговорять підготовку зустрічі «нормандської четвірки».

Від української сторони в зустрічі візьмуть участь новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак.