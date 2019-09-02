У Берліні сьогодні обговорять підготовку зустрічі «нормандської четвірки»



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Від української сторони у зустрічі візьмуть участь голова МЗС Вадим Пристайко та помічник президента Андрій Єрмак

У Берліні 2 вересня пройде зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн України, Німеччини, Франції та Росії, які обговорять підготовку зустрічі «нормандської четвірки».

Від української сторони у зустрічі візьмуть участь новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак.

Кремль анонсував, що від Росії на зустріч поїде помічник президента РФ Владислав Сурков.

Як повідомлялось, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський.

Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США.

Джерело: Радіо Свобода