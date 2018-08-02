Сюмар розповіла, за який кошт побудувала елітний будинок під Києвом



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Фото: Чесно Будинок під сизим дахом належить матері Вікторії Сюмар

У декларації Сюмар за 2017 рік немає будинку, який не введений в експлуатацію

У декларації народної депутатки Вікторії Сюмар немає будинку і земельної ділянки. Але Громадському руху «Чесно» вдалося розшукати будинок, земельна ділянка під яким зареєстрована на матір Сюмар Лідію Мельник.

У власності громадянки Мельник не одна, а дві ділянки в Михайлівській Рубежівці, які розташовані поруч. На одній з двох ділянок зведений будинок.

У своїй публікації Громадський рух «Чесно» зазначав, що перевірив доходи матері Сюмар і з’ясував, що їхній рівень недостатній для того, щоб купити ділянку і побудувати будинок поблизу столиці. Більше того, як видно з фото будинку, який не введений в експлуатацію, він уже обжитий.

Громадський рух «Чесно» запропонував Вікторії Сюмар дати інтерв’ю безпосередньо в будинку, який не введений в експлуатацію і є предметом журналістського розслідування. Але народна депутатка послалася на те, що в будинку, який не відображений у реєстрах нерухомого майна, вона не може давати коментарі, бо «матері нервів вистачає і вони навряд чи спонукатимуть її до гостей». Сюмар як політик вважає, що в цьому питанні має право на приватність.

Рух «Чесно» додатково дослідив, коли був збудований будинок, і порівняв зображення з Google Maps. Станом на 2014 рік, коли Вікторія Сюмар балотувалася в парламент, на ділянці не було жодних ознак будівництва. А вже на початку 2016 року там з’явилися і добудований будинок, і штучне озеро.





Земельна ділянка у Михайлівській Рубежівці, яку придбала мати Сюмар і яка за площею сягає дещо менше півгектара, обійшлася у понад 330 тисяч гривень. Про це свідчать договори купівлі-продажу. Одна ділянка обійшлася у понад 170 тисяч гривень, а друга коштувала більш ніж 161 тисячу гривень.

А станом на початок 2016 року будинок матері нардепа був уже повністю збудований. Продаж квартири в Погребищах (містечко, віддалене від Вінниці більш ніж на півсотню кілометрів) не міг окупити побудову будинку з нуля під Києвом, встановлення паркану на ділянці, дещо меншій за півгектара, та створення штучної водойми.

У декларації Сюмар за 2017 рік цього будинку, який не введений в експлуатацію, немає. Аналогічно й у попередніх деклараціях. Це означає, що або Сюмар як суб’єкт декларування не внесла не введений в експлуатацію будинок, на побудову якого вона давала кошти, і порушила цим антикорупційне законодавство, або вона не давала кошти на будівництво будинку, і тоді не мала вносити це в свою декларацію.

В інтерв’ю «Українській правді» Сюмар розповіла, звідки в її матері кошти на елітні маєтки в Михайлівській Рубежівці.

«Так, мама володіє недобудованим будинком розміром 200 кв. м. Вартість землі – до 400 доларів за сотку, земля була залогова в банку, тому коштувала менше. Але зараз ціна не змінилася, за ці самі кошти можна купити ділянку поруч. Загалом вартість землі вийшла десь біля 13 тисяч доларів, тому, очевидно, мама могла купити собі ділянку на заощадження, крім того, вона продала квартиру в Погребищах», - сказала нардеп.

За її словами, будинок у Київській області на етапі введення в експлуатацію, це 200 м кв. «Там кімната мами, моя, сестри й один спільний зал з кухнею. Будувати його ми допомагаємо з сестрою. При розлученні я відмовилася від дачного будинку, тому чоловік компенсував мені 1 мільйон гривень, і допомогти мамі я маю за що. Ці витрати будуть вказані в моїй декларації за цей рік. Тому, відверто кажучи, я не бачу, в чому виявив проблему рух «Чесно», - заявила Сюмар.