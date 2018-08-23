Тамразову призначили заставу в 20 млн грн



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Олексій Тамразов

Заставу треба внести протягом п'яти днів

Колишнього заступника глави «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича та розкраданні державного майна в особливо великих розмірах, не взяли під варту. Суд визначив для нього розмір застави в 20 мільйонів гривень.

Про це 23 серпня повідомляє Громадське.

Заставу треба внести протягом п'яти днів. Тамразов заявив, що для внесення застави проситиме гроші у друзів.

У разі, якщо він не внесене необхідні кошти - прокурори проситимуть змінити йому запобіжний захід на більш суворий.

Підозрюваний після оголошення рішення суду сказав, що не очікував такого результату, адже вже «збирався їхати в СІЗО».

Раніше повідомлялося, що рахунки Акціонерного товариства «Укргазвидобування» арештовано.