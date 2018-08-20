Виконавча служба арештувала рахунки «Укргазвидобування»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною арешту рахунків є примусове стягнення з компанії понад 261 млн грн

Рахунки Акціонерного товариства «Укргазвидобування» арештовано. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Станом на 20.08.2018 року арештовано лише рахунки «Укргазвидобування», – йдеться у повідомленні.

Там повідомляють, що ухвалено рішення про примусове стягнення з «Укргазвидобування» понад 261 млн грн у зв'язку із порушенням ТОВ «Карпатигаз» як оператором за договором спільної діяльності (СД), своїх зобов'язань за договором лізингу перед ТОВ «Центр фінансового лізингу».

«Таким чином, Товариство продовжує зазнавати збитків від спільної діяльності у рамках договору з ТОВ «Карпатигаз» та компанією «Місен Ентерпрайзес АБ» (Misen Enterprises AB), який було розірвано Арбітражним інститутом торгової палати Стокгольма 11 липня 2018 року. Про це свідчить виконавче провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 17 серпня 2018 року. Відповідну постанову було ухвалено відповідно до судового рішення через позов ТОВ «Центр фінансового лізингу» солідарно до всіх учасників договору СД», - кажуть у компанії.

Там наголошують, що станом на 20 серпня арештовано лише рахунки «Укргазвидобування».

«АТ «Укргазвидобування» здивоване швидкістю ухвалення рішень як з боку суддів, так і з боку Державної виконавчої служби щодо видачі документів, спрямованих на блокування рахунків і стягнення коштів лише з одного з учасників договору СД – «Укргазвидобування», що відбулося протягом одного дня. На даний час через блокування рахунків найбільшої газовидобувної компанії України під загрозою – сплата податків, рентних платежів, заробітної плати працівникам і зобов'язань перед контрагентами", - кажуть у компанії «Укргазвидобування».

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

13 серпня друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.