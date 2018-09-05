Тайфун Джебі в Японії: дев'ятеро загиблих, понад 340 травмованих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АР Тайфун Джебі в Осаці перевертав вантажівки

Руйнівний вітер також залишив без електропостачання понад мільйон домогосподарств

В Японії число жертв тайфуну Джебі зросло до дев'яти. Внаслідок найсильнішого за останні 25 років штормового вітру ще понад 340 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в середу, 5 вересня, місцеві ЗМІ з посиланням на представників влади та рятувальних служб, передає агенція новин dpa. Крім того, за даними енергопостачальних компаній, близько 1,3 мільйона домогосподарств залишилися без струму.

Катаклізм приніс з собою сильні опади. Через негоду близько 3000 осіб провели ніч в міжнародному аеропорту «Кансай», розташованому на штучному острові в морі в провінції Осака на заході країни. Сам аеропорт, що вважається одним із найважливіших в Японії, виявився частково затопленим. Адміністрація летовища скасувала через негоду 162 рейси. За даними агенції новин AFP, проводиться евакуація співробітників та пасажирів аеропорту.

Підтоплений аеропорт «Кансай»



Тайфун Джебі вже пошкодив значну кількість будинків і порушив авіа- й залізничні перевезення. Негода також призвела до зіткнення танкера водомісткістю 2500 тонн з однією з опор мосту, котрий веде до аеропорту «Кансай».

Швидкість вітру в центрі урагану часом сягала 216 кілометрів на годину. Джебі пронісся найменшим з чотирьох головних острові Японії, Сікоку, та рушив далі на північ убік Японського моря.

Джерело: Deutsche Welle