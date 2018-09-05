  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тайфун Джебі в Японії: дев'ятеро загиблих, понад 340 травмованих

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Фото: АР</div> <div class="post-item__photo-caption">Тайфун Джебі в Осаці перевертав вантажівки</div> - Тайфун Джебі в Японії: дев'ятеро загиблих, понад 340 травмованих
    Фото: АР
    Тайфун Джебі в Осаці перевертав вантажівки

    Руйнівний вітер також залишив без електропостачання понад мільйон домогосподарств

    В Японії число жертв тайфуну Джебі зросло до дев'яти. Внаслідок найсильнішого за останні 25 років штормового вітру ще понад 340 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в середу, 5 вересня, місцеві ЗМІ з посиланням на представників влади та рятувальних служб, передає агенція новин dpa. Крім того, за даними енергопостачальних компаній, близько 1,3 мільйона домогосподарств залишилися без струму.

    Катаклізм приніс з собою сильні опади. Через негоду близько 3000 осіб провели ніч в міжнародному аеропорту «Кансай», розташованому на штучному острові в морі в провінції Осака на заході країни. Сам аеропорт, що вважається одним із найважливіших в Японії, виявився частково затопленим. Адміністрація летовища скасувала через негоду 162 рейси. За даними агенції новин AFP, проводиться евакуація співробітників та пасажирів аеропорту.

    2191432_01

    Підтоплений аеропорт «Кансай»

    Тайфун Джебі вже пошкодив значну кількість будинків і порушив авіа- й залізничні перевезення. Негода також призвела до зіткнення танкера водомісткістю 2500 тонн з однією з опор мосту, котрий веде до аеропорту «Кансай».

    Швидкість вітру в центрі урагану часом сягала 216 кілометрів на годину. Джебі пронісся найменшим з чотирьох головних острові Японії, Сікоку, та рушив далі на північ убік Японського моря.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    стихійні лиха Японія аеропорт надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ