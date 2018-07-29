Температура в липні побила 118 історичних рекордів



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Глобальні зміни клімату збільшили імовірність екстремальних ситуацій, таких як спека та сильний дощ

Згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Температура в Японії у понеділок досягла 41 градуса, найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані у штатах США Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай прохолодні Норвегія, Швеція та Фінляндія відчули температури, яких вони ніколи не знали раніше – вище 32 градусів.

Крім того, Європа постраждала від найбільш смертоносної лісової пожежі за більш ніж століття, а на заході США одна з найбільших 90 великих пожеж спалила десятки будинків і змусила евакуювати щонайменше 37 тисяч людей у Каліфорнії. Цього тижня зливи викликали повені на сході США.

«У нас тепер є дуже серйозні докази того, що глобальні зміни клімату збільшили імовірність екстремальних ситуацій, таких як спека та сильний дощ. Ми вважаємо, що глобальні зміни клімату збільшили шанси рекордних температур на більш ніж 80 відсотках планети і збільшили шанси рекордних подій, пов’язаних з дощем, приблизно на половині планети», - наголосив дослідник клімату Стенфордського університету Ноа Диффенбау.

Зміна клімату робить світ теплішим через накопичення газів від спалювання викопного палива, такого як вугілля та нафта, та інших видів діяльності людей. Експерти говорять, що повітряний струмінь, який диктує погоду в північній півкулі, поводиться дивно, застрягаючи в певних місцях тижнями, серед яких Європа, Японія та західні США.

Результати дослідження, оприлюднені європейськими вченими в п'ятницю, вказують, що європейська теплова хвиля вдвічі ймовірніше пов'язана з глобальними змінами клімату, які спричинені людством. Ці висновки ще не були підтверджені іншими вченими.

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