Tesla збирається побудувати в Україні мережу швидких зарядок



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Мережа швидких зарядок бренду Supercharger

Tesla планує збудувати кілька нових станцій по всьому світу, включаючи Ісландію, центральну та східну Європу

Компанія Tesla оновила дані щодо розгортання мережі швидких зарядок бренду Supercharger по всьому світу, зокрема двох в Україні.

Про це повідомляє electrek.co.

«Tesla планує збудувати кілька нових станцій по всьому світу, включаючи Ісландію, центральну та східну Європу», - йдеться у повідомленні.

Tesla офіційно розпочала розгортання нової технології Supercharger V3 з першої повноцінної станції в Лас-Вегасі цього тижня й оновила мапу майбутніх станцій Supercharger.

Наразі мережа Supercharger складається з 1533 станцій з 13 344 нагнітачами.

Крім України, Tesla встановить свої станції Supercharger в польському Жешуві, румунських Браїлеві та Будапешті.

Раніше Tesla відзвітувала про рекордні продажі.