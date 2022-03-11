The Washington Post: у війні в Україні немає чіткого кінця

Європейські та американські чиновники не називають терміни завершення війни

Коли українці чинять запеклий опір, а російські сили застрягли майже під кожним великим містом, адміністрація Байдена та її союзники заявляють, що не бачать чіткого кінця воєнної фази конфлікту. Про це пише The Washington Post з посиланням на опитування 17 посадових осіб з адміністрації американського президента, дипломатів, політиків та інших експертів.

«Розвиток ситуації (в Україні), схоже, призведе до ще більш смертельного та більш тривалого конфлікту, що спричинить спустошення в Україні та спричинить масову гуманітарну кризу», – прогнозує газета.

Видання констатує, що усі зусилля Байдена і союзників зупинити Путіна поки що не мали помітного впливу на російського президента, який лише посилив свій військовий наступ на міста та селища.

Видання називає будь-який результат війни програшем для усіх сторін. «Оскільки навіть можлива поразка Росії, ймовірно, призведе до того, що Україна буде знищена, а її європейські сусіди будуть нести тягар гуманітарної кризи», робить песимістичні висновки американська газета.

«Чим довше це буде тривати, тим імовірніше, що Росія в кінцевому підсумку зазнає поразки, але і більша ймовірність, що більше людей загине», – сказав європейський дипломат на умовах анонімності.

Нагадаємо, з 24 лютого триває повномасштабна війна України і Росії. За даними Збройних сил України, у війні загинуло не менше 13 тисяч російських окупантів. The Washington Post називає цифру до 4 тис. загиблих окупантів.