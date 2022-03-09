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    США назвали ідеальний варіант завершення війни РФ проти України

    9 березня російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя - США назвали ідеальний варіант завершення війни РФ проти України
    9 березня російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя
    фото: Донецька ОДА

    Американські дипломати побоюються, що війна може затягнутися на тривалий час

    Посольство Сполучених Штатів не бачить тенденцію до припинення воєнної агресії Росії проти України. Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

    Дипломатка побоюється, що воєнний конфлікт може затягнутися на тривалий час.

    Водночас, Квін озвучила ідеальний варіант завершення війни.

    «Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку», – заявила тимчасова повірена.

    Квін висловила сподівання, що продовжиться дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість її військ і сил територіальної оборони. Також вона пообіцяла щоденне постачання спорядження та оборонної зброї від США.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Наразі українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

    Відомо, що російська армія має великі проблеми із забезпеченням.

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    Теги: Росія США війна посольство Україна #stoprussia
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    США назвали ідеальний варіант завершення війни РФ проти України