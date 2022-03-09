США назвали ідеальний варіант завершення війни РФ проти України

Американські дипломати побоюються, що війна може затягнутися на тривалий час

Посольство Сполучених Штатів не бачить тенденцію до припинення воєнної агресії Росії проти України. Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Дипломатка побоюється, що воєнний конфлікт може затягнутися на тривалий час.

Водночас, Квін озвучила ідеальний варіант завершення війни.

«Україна дуже наполегливо бореться і, я б сказала, здивувала Росію тим, як вона наполегливо і ефективно воює і бореться з просуванням військ. І я думаю, що це може затягнутися, звичайно. Ні, в ідеалі для Росії було б припинити свою агресію і піти. Але поки я не побачила, ми не побачили ніякого руху у цьому напрямку», – заявила тимчасова повірена.

Квін висловила сподівання, що продовжиться дуже ефективне використання Україною наявних у неї оборонних озброєнь, хоробрість її військ і сил територіальної оборони. Також вона пообіцяла щоденне постачання спорядження та оборонної зброї від США.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Наразі українські захисники ведуть оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

Відомо, що російська армія має великі проблеми із забезпеченням.