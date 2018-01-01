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    Тіллерсон прилетів до Колумбії, щоб обговорити виробництво кокаїну

    США візьмуть участь в боротьбі з ростом вирощування коки і виробництва кокаїну в Колумбії
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Колумбії, щоб обговорити з владою зростання виробництва кокаїну в країні. Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Держдепу США. «Держсекретар Тіллерсон знаходиться в Боготі, Колумбія, де зустрінеться з урядовцями, щоб обговорити участь США в боротьбі
    • Сьогодні, 03:51
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    Державний секретар США Рекс Тіллерсон
    Державний секретар США Рекс Тіллерсон

    США візьмуть участь в боротьбі з ростом вирощування коки і виробництва кокаїну в Колумбії

    Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Колумбії, щоб обговорити з владою зростання виробництва кокаїну в країні.

    Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Держдепу США.

    «Держсекретар Тіллерсон знаходиться в Боготі, Колумбія, де зустрінеться з урядовцями, щоб обговорити участь США в боротьбі з ростом вирощування коки і виробництва кокаїну», - зазначила представник Держдепу Хізер Нойерт.

    Також повідомляється, що Тіллерслон обговорить з владою Колумбії зростання числа мігрантів з Венесуели.

    Нагадаємо, Тіллерсон проводить турне Латинською Америкою: держсекретар США відвідає Мексику, Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку.

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