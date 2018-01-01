Тіллерсон прилетів до Колумбії, щоб обговорити виробництво кокаїну
- Сьогодні, 03:51
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Державний секретар США Рекс Тіллерсон
США візьмуть участь в боротьбі з ростом вирощування коки і виробництва кокаїну в Колумбії
Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Колумбії, щоб обговорити з владою зростання виробництва кокаїну в країні.
Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті Держдепу США.
«Держсекретар Тіллерсон знаходиться в Боготі, Колумбія, де зустрінеться з урядовцями, щоб обговорити участь США в боротьбі з ростом вирощування коки і виробництва кокаїну», - зазначила представник Держдепу Хізер Нойерт.
Також повідомляється, що Тіллерслон обговорить з владою Колумбії зростання числа мігрантів з Венесуели.
Нагадаємо, Тіллерсон проводить турне Латинською Америкою: держсекретар США відвідає Мексику, Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку.