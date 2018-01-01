Тіллерсон почав турне Латинською Америкою

Держсекретар США відвідає Мексику, Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку

Держсекретар США Рекс Тіллерсон в четвер вдень прибув до Мексики, його літак приземлився в аеропорту Мехіко, повідомляє телебачення Televisa. З Мексики держсекретар починає тижневе турне Латинською Америкою, під час якого відвідає також Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку. У п’ятницю запланована зустріч Тіллерсона



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Рекс Тіллерсон вирушив у турне

Держсекретар США відвідає Мексику, Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку

Держсекретар США Рекс Тіллерсон в четвер вдень прибув до Мексики, його літак приземлився в аеропорту Мехіко, повідомляє телебачення Televisa.

З Мексики держсекретар починає тижневе турне Латинською Америкою, під час якого відвідає також Аргентину, Перу, Колумбію та Ямайку.

У п’ятницю запланована зустріч Тіллерсона з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто і главою МЗС Луїсом Відегараем, крім того в Мехіко відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Північної Америки (Мексика, США і Канада), за підсумками якого очікується заява для преси.

Як повідомив Держдеп, в ході свого візиту Тіллерсон намір торкнутися ситуацію в Венесуелі, а також обговорити двосторонні, регіональні та глобальні зв’язки.