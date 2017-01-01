Тіллерсон розповів, коли США скасує санкції проти Росії

Пов'язані з Кримом санкції будуть зберігатися, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом - заявив Тіллерсон

Американська влада не збирається скасовувати антиросійські санкції, поки країна-агресор не поверне Донбас і Крим під контроль України. Про це заявив очільник американського Державного департаменту Рекс Тіллерсон, повідомляє видання Reuters. Він зазначив, що американська влада ніколи не погодиться з окупацію та анексією Росією Криму. Таким чином,



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Рекс Тіллерсон

Пов'язані з Кримом санкції будуть зберігатися, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом - заявив Тіллерсон

Американська влада не збирається скасовувати антиросійські санкції, поки країна-агресор не поверне Донбас і Крим під контроль України.

Про це заявив очільник американського Державного департаменту Рекс Тіллерсон, повідомляє видання Reuters.

Він зазначив, що американська влада ніколи не погодиться з окупацію та анексією Росією Криму. Таким чином, санкції будуть діяти до тих пір, поки Кремль не поверне «повний контроль над півостровом Україні».

«Щодо сходу України ми приєднуємося до наших європейських партнерів у підтримці санкцій, поки Росія не виведе свої війська з Донбасу і не виконає свої зобов'язання щодо Мінських угод», - наголосив Тіллерсон.

Як відомо, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров вилетіли до Відня, де зустрінуться з міністрами країн-членів ОБСЄ, а також державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.