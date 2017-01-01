Тіллерсон та Лавров поговорили по телефону про КНДР та Україну

Сторони підтвердили важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорили по телефону низку зовнішньополітичних питань, що стосуються КНДР, Сирії та України. «Сторони були єдині в думці, що ракетно-ядерні розробки в КНДР порушують вимоги Ради Безпеки ООН. Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості завищення



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Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров

Сторони підтвердили важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій

Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорили по телефону низку зовнішньополітичних питань, що стосуються КНДР, Сирії та України.

«Сторони були єдині в думці, що ракетно-ядерні розробки в КНДР порушують вимоги Ради Безпеки ООН. Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості завищення напруженості навколо Корейського півострова агресивною риторикою Вашингтона на адресу Пхеньяна і нарощуванням в регіоні військових приготувань», — йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Розглядалися подальші кроки щодо вирішення конфлікту в Сирії при збереженні її територіальної цілісності.

Також Тіллерсон і Лавров обговорили ситуацію в Україні.

«Порушувалися інші міжнародні теми, в тому числі ситуація в Україні в контексті виконання Мінських домовленостей. Підтверджено важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій на додаток до роботи Контактної групи і «нормандського формату», — йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ також зазначили, що розмова відбувалась з ініціати американської сторони.

Нагадаємо, 22 грудня президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО.