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    Тіллерсон та Лавров поговорили по телефону про КНДР та Україну

    Сторони підтвердили важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорили по телефону низку зовнішньополітичних питань, що стосуються КНДР, Сирії та України. «Сторони були єдині в думці, що ракетно-ядерні розробки в КНДР порушують вимоги Ради Безпеки ООН. Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості завищення
    • Вчора, 22:09
    • Розсилка
    Рекс&nbsp;Тіллерсон та Сергій Лавров
    Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров

    Сторони підтвердили важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорили по телефону низку зовнішньополітичних питань, що стосуються КНДР, Сирії та України.

    «Сторони були єдині в думці, що ракетно-ядерні розробки в КНДР порушують вимоги Ради Безпеки ООН. Лавров, однак, знову акцентував на неприпустимості завищення напруженості навколо Корейського півострова агресивною риторикою Вашингтона на адресу Пхеньяна і нарощуванням в регіоні військових приготувань», — йдеться в повідомленні МЗС Росії.

    Розглядалися подальші кроки щодо вирішення конфлікту в Сирії при збереженні її територіальної цілісності.

    Також Тіллерсон і Лавров обговорили ситуацію в Україні.

    «Порушувалися інші міжнародні теми, в тому числі ситуація в Україні в контексті виконання Мінських домовленостей. Підтверджено важливість подальшого залучення двостороннього каналу консультацій на додаток до роботи Контактної групи і «нормандського формату», — йдеться у повідомленні.

    У МЗС РФ також зазначили, що розмова відбувалась з ініціати американської сторони.

    Нагадаємо, 22 грудня президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО.

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