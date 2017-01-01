Порошенко та Тіллерсон скоординували позиції щодо миротворців на Донбасі

Держсекретар Рекс Тіллерсон підкреслив, що США будуть і надалі підтримувати Україну

Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО. Про це ввечері 22 грудня повідомили в прес-службі українського президента за підсумками телефонної розмови політиків. «Співрозмовники обговорили



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Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон, архівне фото

Держсекретар Рекс Тіллерсон підкреслив, що США будуть і надалі підтримувати Україну

Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО.

Про це ввечері 22 грудня повідомили в прес-службі українського президента за підсумками телефонної розмови політиків.

«Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків і безвідповідального виведення російських офіцерів зі складу спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі. Петро Порошенко і Рекс Тіллерсон також скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Петро Порошенко подякував за продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН по Криму. Рекс Тіллерсон підкреслив, що США будуть і надалі підтримувати Україну.

«Співрозмовники також обговорили прогрес українських реформ. Глава Української держави поінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду», – додали в прес-службі президента України.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у п’ятницю, 22 грудня, проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації на сході України (СЦКК).