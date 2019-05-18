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    Тимчасово повіреним США в Україні може стати колишній посол

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    Вільям Тейлор - Тимчасово повіреним США в Україні може стати колишній посол
    Вільям Тейлор
    Фото: 24.ua

    Вільяму Тейлору запропонували повернутися на роботу в Україну

    За даними джерел DT.UA у Вашингтоні, Державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 рр.., поїхати в Україну тимчасовим повіреним.

    «Тимчасовий повірений, судячи з усього, буде керувати посольством мінімум рік, а то й до самих президентських виборів―2020», — повідомляє видання.

    «У сформованій ситуації це плюс, оскільки, по-перше, Тейлору не потрібно буде вивчати ситуацію в країні. По-друге, він постійно тримає руку на пульсі у сфері оборони, знає ситуацію на сході України і розбирається в економічних питаннях», пише «Дзеркало тижня».

    Як «Главком» передавав раніше, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні. Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.

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