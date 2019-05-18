Тимчасово повіреним США в Україні може стати колишній посол



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Вільям Тейлор Фото: 24.ua

Вільяму Тейлору запропонували повернутися на роботу в Україну

За даними джерел DT.UA у Вашингтоні, Державний департамент США запропонував Вільяму Тейлору, який працював послом у Києві в 2006-2009 рр.., поїхати в Україну тимчасовим повіреним.

«Тимчасовий повірений, судячи з усього, буде керувати посольством мінімум рік, а то й до самих президентських виборів―2020», — повідомляє видання.

«У сформованій ситуації це плюс, оскільки, по-перше, Тейлору не потрібно буде вивчати ситуацію в країні. По-друге, він постійно тримає руку на пульсі у сфері оборони, знає ситуацію на сході України і розбирається в економічних питаннях», пише «Дзеркало тижня».

Як «Главком» передавав раніше, Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні. Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.