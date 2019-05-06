ЗМІ: Йованович припиняє роботу посла США в Україні



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Марі Йованович працювала на посаді посла США в Україні з 2016 року





Дипломат начебто терміново відбула до Вашингтона для консультацій

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні

Про це повідомляє Дзеркало Тижня із посиланням на американські дипломатичні джерела.

Зазначається, що Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій.

«Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України. І 20 травня, про що повідомили сьогодні всім дипломатам посольства, Йованович повернеться до Вашингтона», - йдеться у повідомленні.

До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений. З кандидатурою тимчасового повіреного ще не визначились.

До слова, нещодавно генпрокурор визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше.

Раніше Луценко відмовився оприлюднити начебто переданий йому послом США список осіб, яких не потрібно переслідувати.

Нагадаємо, в середині минулого місяця генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському каналу Hill TV повідомив, що посол США в Україні передала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати, - сказав Луценко. - Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину».

У Держдепартаменті США повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація».