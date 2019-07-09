Тимошенко відправила на округ діячку, руками якої звільнили відомого проукраїнського освітянина



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Минулого року Курченко підняла ґвалт навколо миколаївської школи №1, відомої своїм патріотичним вихованням молоді

Жанна Курченко відома у Миколаєві завдяки низці скандалів, які вона провокує у закладах освіти

Партія «Батьківщина» на окрузі № 128 у Миколаєві (Інгульський, Корабельний райони міста) висунула Жанну Курченко. У місті її знають як скандальну особу, за якою тягнеться неоднозначний політичний шлейф. Про це йдеться у статті Миколаївська мажоритарка - портал у «руський мір».

Близько 20 років кандидатка була у шлюбі Олександром Курченком, підприємцем, нині позафракційним депутатом в міськраді Миколаєва, ексголовою міського осередку партії Тимошенко. Тепер вони розлучені, а «Батьківщину» представляє не чоловік, а дружина.

У 2014 році Курченко виклала у мережу відео, на якому показано, що дітей одного з миколаївських дитсадків начебто годують гнилою морквою. Саме цей садочок тоді відвідував син Курченків. У свою чергу заступниця міського голови із гуманітарних питань Маргарита Сапожнікова тоді так прокоментувала ситуацію: «Якщо у них, як батьків, і виникли якісь питання - їх же можна було вирішити в цивілізований спосіб, а не вдирався на харчоблок. Я, наприклад, як мама, категорично проти того, щоб сторонні вривалися на харчоблок. В такому випадку можна чекати чого завгодно! До того ж, знята на відео гнила морквина - ця були вже відходи, і ніхто в їжу дітям їх давати не збирався. А вже те, як вела себе там ця мама, я б просто назвала хуліганськими діями!».

Місцеві ЗМІ припускали, що глибока занепокоєність подружжя Курченків дитячим харчуванням була спричинена не так турботою про малюків, як прагненням самої сісти у крісло керівника комунального підприємства, яке було відповідальним за харчування дітей.

Минулого ж року Курченко підняла ґвалт навколо миколаївської школи №1 ім. Ольжича, відомої своїм патріотичним вихованням молоді: жіночка звинуватила тодішнього директора Миколу Матіюка у зловживанні службовим становищем. У війні з проукраїнським освітянином її одразу ж активно підтримали три опоблоківця з міськради, які зініціювали перевірку діяльності директора у період його відпустки. Директора таки вижили, у школі вже рік як новий керівник, нові порядки - ніхто не співає державний гімн на лінійках, але претензії залишились. Щоправда, тепер батьки незадоволені харчуванням дітей.

Детальніше читайте у статті «Главкома»: Миколаївська мажоритарка - портал у «руський мір»