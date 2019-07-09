Миколаївська мажоритарка - портал у «руський мір»

Олена Бондаренко тепер знову рветься у парламент. На фото - за часів попереднього депутатства, 4 липня 2014 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Місто корабелів – полігон для реваншу одіозних постатей усіх мастей під різними прапорами

Мажоритарні вибори у цьому приморському регіоні – показові. Через Миколаїв та область до Верховної Ради цього разу впевнено балотуються люди з орбіт одіозного кума президента РФ Віктора Медведчука, президента-втікача Віктора Януковича. І йдуть вони не лише під прапорами «Опозиційного блоку» чи «Опозиційної платформи». Окремі уміло приміряли на себе камуфляж демократів. Вони були висунені партіями з проєвропейського табору та пропрезидентської сили «Слуга народу», яка не втомлюється декларувати боротьбу за повне оновлення влади. До слова, на Міколаївщині «Слуга народу» висунула своїх кандидатів на усіх округах.

«Главком» зібрав інформацію про найбільш відомих та скандальних кандидатів, висунутих у регіоні. Серед них багато тих, хто вже мав можливість показати себе у владі, та тих, хто встиг засвітитися у гучних скандалах.

Округ №127

Місто Очаків, Заводський район міста Миколаєва, Миколаївський, Очаківський райони

На окрузі балотуються 18 кандидатів: вісім від політичних партій і 10 – самовисуванців. Тут найбільш запекла боротьба очікується між «Опоблоком» та «Слугою народу». До 2014-го найбільшу підтримку тут мали «Партія регіонів та Компартія, однак на минулих виборах найбільший відсоток здобув Блок Петра Порошенка.

127-й - один із найскандальніших округів. Саме на ньому балотується одіозний Ігор Дятлов – йде самовисуванцем, проте в інформації про себе вказав членство в партії «Опозиційний блок». 38-річний кандидат – не новачок у політиці: усе його політичне життя пов’язано було лише із Партією регіонів та її наступницею. Дятлов встиг попрацювати головою Миколаївської облради (листопад 2010 — лютий 2014), нині - депутат міської ради, до літа 2017-го очолював фракцію «Опозиційного блоку».

Дятлов запам’ятався тим, що у 2014 році активно виступав проти Революції Гідності, хвалив та підтримував «Беркут», а протестувальників на Майдані називав «головорізами». Феєричний спіч тодішнього голови облради, з яким він звернувся до депутатів та до Януковича, закликаючи його «закінчувати» з протестами, був таким: «Якщо сьогодні варвари руйнують місто Київ, то хто сказав, що вони не будуть завтра руйнувати інші міста нашої країни? Хто може дати гарантії, що завтра ці грабіжники не будуть громити наше місто і вбивати наших людей? Ми повинні дати їм зрозуміти, що вхід на нашу територію, в Миколаївську область, головорізам закритий!... Щоб загасити пожежу ненависті в столиці і не поширити її на регіони, ми зобов'язані захистити нашу землю від загарбників!».

Ігор Дятлов активно виступав проти Революції Гідності, хвалив та підтримував «Беркут» (в кружечку)

Дятлов є небезпечним для конкурентів, принаймні, про це може свідчити запущена проти нього технологія двійників. На окрузі, крім цього кандидата балотуються ще два Дятлова – Володимир та Євген, обидва самовисуванці.

На окрузі №127 клонували не лише Дятлова. Двійник є і у кандидата від «Європейської солідарності», місцевого підприємця – власника кафе та оптового торгівця Олега Петрова. Перед його іменем у бюлетені стоятиме ім’я ще одного Петрова – Анатолія, самовисуванця.

На цьому ж окрузі від «Слуги народу» балотується ще одна відома в області особистість – Олександр Пасічний, голова Федерації футболу Миколаївської області. Як повідомляє місцеве видання «НикВести», такий вибір «Слуги народу» начебто пояснюється протекцією народного депутата від Блоку Петра Порошенка, голови ФФУ Андрій Павелка, який свого часу також сприяв обранню Пасічного головою Федерації футболу в області.

Цікавий факт: минулого року миколаївські журналісти виявили, що з кінця 2017-го Федерація футболу Миколаївської області активно використовувала тоді ще недобудований стадіон у парку Перемоги в Миколаєві. Стадіон закритий для миколаївців, проте за окрему плату там можна було провести змагання, тренування або інший масовий захід.

Проти Пасічного також застосовується технологія «клонування»: хоч серед кандидатів і немає людей із таким прізвищем, однак на початку бюлетеня у списку кандидатів стоїть самовисуванець Іван Алєксєєнко, який позиціонує себе керівником приватного підприємства «Слуга народу!»

Округ № 128

Інгульський, Корабельний райони міста Миколаєва

З трьох виборчих округів, сформованих у Миколаєві, це єдиний, який не виходить за межі міста. На місцевих виборців завжди діють обіцянки вирішити комунальні проблеми, і цим користуються місцеві еліти, які так чи інакше пов'язані з ексрегіоналами. На окрузі балотуються 11 кандидатів: вісім від політичних партій і троє – шляхом самовисування.

Один з кандидатів на окрузі – діючий нардеп з групи «Відродження» Артем Ільюк, переможець двох попередніх виборів. Ільюк активно присутній в інформаційному полі рідного міста. На виборах міського голови 2015 року підтримував кандидатуру Ігоря Дятлова (кандидата у нардепи на сусідньому окрузі), екс-голови Миколаївської облради, нинішнього депутата міськради, однак Дятлов програв ті вибори. Нині Ільюк має чималі шанси на перемогу.

Від «Слуги народу» тут балотується Олександр Гайду – у минулому топ-менеджер компанії олігарха Дмитра Фірташа. Саме Гайду у 2015 році Юрій Бойко пропонував очолити «Опозиційний блок» у Миколаївський області. Щоправда, політик відмовився від пропозиції. Звісно, сам кандидат тепер відхрещується від будь-яких зв’язків із «Опоблоком», а також стверджує, що з 2017-го жодного разу не спілкувався із Фірташем.

2015 рік, покладання квітів до пам’ятника героям-визволителям Миколаїва. Зліва направо: В'ячеслав Рукоманов, Юрій Бойко, Олександр Новинський, Ігор Дятлов та Олександр Гайду (в кружечку)

На цьому окрузі один із кандидатів, самовисуванець Спартак Гукасян, також спробував погрітися у промінні рейтингу «Слуги народу», однак обрав не технологію клонування, а візуального обману. На білбордах міста з’явилися білборди із рекламою Гукасяна, дизайн якої повторював дизайн агітаційних плакатів «Слуги народу».

Округ багатий на багатьох, м’яко кажучи, неординарних персонажів, які висунулись без шансів, але заради спортивного інтересу. Тут балотується відома на весь Миколаїв скандальна Жанна Курченко. Панянка йде на вибори від «Батьківщини», місцевий осередок якої довгий час очолював її колишній чоловік: близько 20 років кандидатка була у шлюбі із - Олександром Курченком, підприємцем, нині позафракційним депутатом в міськраді Миколаєва. Нині ж у кандидатки на сторінці у Facebook вказано, що вона розлучена, а у досить скромній декларації серед членів сім’ї вказано тільки сина, а також є інформація, що Курченко сплачує їй аліменти - за рік 9 тис. грн. Однак показово, що сам миколаївський депутат не оприлюднив жодної декларації.

У центральному офісі партії, яка висунула Курченко, навряд чи знають про скандальний шлейф, який тягнеться за їхнім кандидатом? Приміром, минулого року руками Курченко та за підтримки місцевих депутатів-опоблоківців звільнили найвідомішого проукраїнського директора школи у місті. Одіозна діячка очолила кампанію з цькування Миколи Матіюка – відомого на всю Україну освітянина, який побудував миколаївську школу №1 ім. Ольжича. та був її незмінним директором десятки років.

Курченко влаштувалась завгоспом у цю школу і відразу ж звинуватила тодішнього директора – саме він плекав традиції патріотичного виховання миколаївських школярів - у зловживанні службовим становищем. У війні з проукраїнським освітянином її одразу ж активно підтримали три опоблоківці з міськради, які зініціювали перевірку діяльності директора у період його відпустки. Сам директор так прокоментував ситуацію: «Жодна інша політична сила практично не була допущена до діяльності, пов'язаної з перевіркою... Зоткін, Мішкур, Грозов (депутати міськради, - «Главком») діють не в своєму районі, не маючи ніякого стосунку до освіти».

До слова, директора таки вижили, у школі вже рік як новий керівник, нові порядки - ніхто не співає державний гімн на лінійках, але претензії залишились. Щоправда, тепер батьки незадоволені харчуванням дітей.

Перед тим, у 2014 році, Жанна Курченко прогриміла у іншому скандалі: жіночка виклала у мережу відео, на якому показано, що дітей одного з миколаївських дитсадків начебто годують гнилою морквою. Саме цей садочок тоді відвідував син Курченків Тимофій. Заступниця міського голови із гуманітарних питань Маргарита Сапожнікова так прокоментувала тоді події: «Якщо у них, як батьків, і виникли якісь питання - їх же можна було вирішити в цивілізований спосіб, а не вдирався на харчоблок. Я, наприклад, як мама, категорично проти того, щоб сторонні вривалися на харчоблок. В такому випадку можна чекати чого завгодно! До того ж, знята на відео гнила морквина - ця були вже відходи, і ніхто в їжу дітям їх давати не збирався. А вже те, як вела себе там ця мама, я б просто назвала хуліганськими діями!».

Жана Курченко

Місцеві ЗМІ припускали, що глибока занепокоєність подружжя Курченків дитячим харчуванням спричинена не так турботою про здоров’я малюків, як прагненням самої Жанни Курченко сісти у крісло керівника комунального підприємства, яке було відповідальним за харчування дітей у міських закладах освіти. Але тоді не вдалося.

В інтерв’ю 9-річної давними місцевому виданню Курченко зробила кілька відвертих зізнань. По-перше, поскаржилась, що у міськвиконкомі її «вважають нервовохворою». По-друге, розказала, як на неї тиснуть – щоправда, не вказала, хто саме: «Я є керівником обласної організації «Рибак» ( організацію закрили, - «Главком») Буквально місяць тому надійшла постанова суду про те, що нашу організацію вимагають закрити, так як я цього року не звітувала про неї перед податковою. У статуправлінні я відзвітувала, а ось в податковій – ні, бо дуже далеко їхати туди. Я думала, що якщо не відзвітувати, буде якийсь штраф, ще якесь покарання...».

Цікаво, що в офіційній довідці на сайті ЦВК немає ані слова про захоплення Курченко усім, що має стосунок до рибного господарства – лише вказано, що вона кореспондент загадкового видання «Вісник меморіалу». Насправді ж вона закінчила Херсонський аграрний інститут за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура», пізніше - Херсонську філію Київської академії післядипломної роботи і управління - отримала спеціальність еколога. До слова, на справах «рибного експерта» Жанна Курченко у 2010 році активно підтримувала регіонала Ігоря Копійку, якого було спершу звільнено, а у жовтні 2010 року відновлено на посаді голови КП «Миколаївдержрибохорона».

Округ № 129

Центральний район міста Миколаєва, Вітовський район

Всього на окрузі балотуються 17 кандидатів: вісім від політсил і дев’ять – шляхом самовисування. ЗМІ зауважують, що тут традиційно голосують за партію влади, якою б вона не була. Так, до 2012 року тут обирали Партію регіонів, у 2014-му більшість набрав БПП.

Серед найпримітніших кандидатів на окрузі – Максим Невінчаний, депутат Миколаївської облради, відомий своїми відверто проросійськими поглядами. Невінчаний – вірний соратник одіозного кума президента країни-агресора Віктора Медведчука. Раніше очолював миколаївське обласне відділення медведчуківського «Українського вибору», нині ж - член політради «Опозиційної платформи — За життя». Два роки тому під час візиту до Херсону (читав там лекції в «Школі політичної освіти») його закидали яйцями місцеві націоналісти. Нині Невінчаний не вилазить з медведчуківських каналів, де розхвалює свого шефа.

На цьому ж окрузі від «Опоблоку» балотується популярний в Миколаєві адвокат Володимир Тимошин, який став відомий свого часу тим, що захищав жорстоко побиту Олександру Попову, яка ледве одужала після нападу на неї.

9 березня 2012 року у Миколаєві 18-річну Олександру Пoпову під час побутової сварки, жорстоко побив 22-річний Олександр Косінов. У лікарню дівчину доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями. У лікарні Олександра перебувала 97 днів, з них 72 - у стані коми. Після того дівчина впродовж кількох років проходила реабілітацію. Восени 2012-го обвинуваченого у жорстокому побитті Kocінoва засудили до 12 років позбавлення волі.

У гонитві за рейтингом правник проштрафився, і тепер над ним хмарою висить звинувачення в підкупі виборців – із проханням провести відповідну перевірку до поліції звернулась громадянська мережа ОПОРА. 26 червня кандидат від імені адвокатського об'єднання «Тимошин і партнери» передав сільській Галіціновській амбулаторії п’ять кардіографів – при тому, що днем раніше, 25 червня, Тимошин був зареєстрований кандидатом у народні депутати.

Від «Слуги народу» Ігор Копитін - бізнесмен. Народився у Польщі, має українське громадянство. Співвласник та директор ТОВ «Автомодерн» - компанії, яка займається оптовою торгівлею деталями для транспортних засобів. Безпартійний.

На цьому окрузі теж не обійшлося без хитрих технологій. Так, окрім «справжнього» кандидата від «Слуги народу» у бюлетені буде і самовисуванець Валерій Кочмар, в анкетних даних якого теж є напис «Слуга народу» - так називається благодійний фонд, який очолює кандидат.

Округ №130

Баштанський, Березнегуватський, Казанківський, Новобузький, Новоодеський, Снігурівський райони

На цьому окрузі представлено 13 кандидатів. Вісім з них – під прапорами різних партій, ще п’ять – самостійно.

Тут балотується Андрій Вадатурський, син агромагната, співвласник агрохолдингу «Нібулон» – переможець попередніх виборів. Щоправда, п’ять років тому він йшов у депутати від БПП, а на цей раз – самовисуванцем.

Згідно з офіційними даними порталу Верховної Ради, нардеп-мультимільйонер не забуває щомісяця отримувати кошти на так звану компенсацію проживання у столичному готелі «Київ». Так, тільки за 2018-й Андрій Олексійович отримав такої компенсації на суму майже 158 тис. грн. Лідер вітчизняного аграрного ринку, компанія «Нібулон» має 43 філії в 12 областях України та дві закордонні дочірні компанії. Щоправда, нещодавно довкола цих закордонних «дочок» спалахнув скандал: на думку експертів, родина Вадатурських роками грає в податкові ігри за допомогою офшорів. Згідно з оцінками експертів, через це державний бюджет України щорічно втрачав щонайменше $50 млн. У минулому місяці НАЗК зацікавилась персоною Вадатурського через поєднання підприємницької діяльності з депутатською.

Втім, за даними ЗМІ, Вадатурський активно працює на окрузі і має всі шанси зберегти рейтинги на рівні результату на минулих виборах.

Один з конкурентів Вадатурського, Ігор Бриченко – самовисуванець - вирішив завоювати любов виборців… окулярами. Так, він дарував виборцям зі свого округу окуляри, але на цьому не спинився і організував безплатний для «своїх виборців» огляд офтальмологами. Бриченко – чинний парламентар «Народного фронту», до Верховної ради пройшов за списком партії.

Конкуренції Вадатурському і Бриченко складе Ігор Негулевський – висуванець від «Слуги народу», директор місцевого ТОВ «Граніт», що видобуває та обробляє граніт на Софіївському кар’єрі на Миколаївщині.

Округ №131

Міста Вознесенськ, Южноукраїнськ, Березанський, Веселинівський, Вознесенський, Доманівський, Єланецький райони

Традиційно на цьому окрузі, як і всій області, конкурували Компартія та Партія регіонів. На парламентських виборах 2014 року цей тренд вдалося зламати: тоді найбільше голосів набрав Блок Петра Порошенка (понад 20%), натомість Опоблок (тоді ще єдиний) отримав 12% голосів.

Тепер на окрузі конкуренція з-поміж 16 кандидатів: дев’ятьох – від партій і сімох самовисуванців.

Саме через цей округ намагається повернути собі місце у залі Верховної Ради «регіоналка» Олена Бондаренко. Одіозна соратниця Януковича балотується кандидатка від «Опозиційного блоку».

Власне, проблема не у партійній приналежності Бондаренко. З 2014 року вона встигла стільки всього назаявляти, що інакше як відверто проросійським політиком її тепер назвати неможливо. Приміром, нинішній кандидат у народні обранці 20 лютого 2014 року сказала німецькій газеті Der Spiegel, що правоохоронці діяли «недостатньо жорстко» при розстрілі захисників Майдану. На початку грудня 2017-го в ефірі російського пропагандистського каналу Росія-24 назвала Революцію гідності «гнилим майданом».

Наразі Бондаренко активно зустрічається із мешканцями округу, хизується, що встигає провести по шість зустрічей на день. Однак активній «регіоналці» цього мало - вона мріє поставити рекорд: «Вісім зустрічей на день. З повною віддачею».

На цьому ж окрузі балотується і помічник чинного парламентаря Андрія Вадатурського (який балотується на сусідньому окрузі) Ерік Григорян – депутат Миколаївської облради, бізнесмен – голова приватного підприємства «Агроном».

Від «Слуги народу» на округ висунули Артема Чорноморова - власник підприємства «Смартагрі». За даними миколаївських ЗМІ, кандидат знаходиться у дружніх стосунках з опоблоківцем Дятловим, про якого йшлося раніше.

Округ № 132

Місто Первомайськ, Арбузинський, Братський, Врадіївський, Кривоозерський, Первомайський райони

До складу цього округу входять бунтарські селища Врадіївка і Криве Озеро, де люди показали, що можуть чинити ефективний опір кривдникам.

У Врадіївці у 2013 року тривали кількаденні протести, викликані груповим зґвалтуванням та замахом на вбивство 29-річної місцевої мешканки Ірини Крашкової. На неї напали і зґвалтували три чоловіки, двоє з них - правоохоронці. У Кривому Озері 24 серпня 2016 року під час затримання співробітниками місцевого відділку поліції помер Олександр Цукерман. Згідно iз судово-медичною експертизою, причиною смерті стала «гостра внутрішня кровотеча, травматичне ураження серця». В тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальні поранення. Після акцій місцевих мешканців проти поліцейського свавілля було затримано 6 співробітників поліції.

У бюлетені, який отримають виборці на цьому окрузі, буде 14 кандидатів. З них дев’ять – від партій, ще п’ять – самовисуванці.

Один із кандидатів округа - Максим Дирдін, балотується від «Слуги народу». Його батько, Євген Дирдін, є депутатом Первомайської міської ради від БПП. Саме Максим Дирдін був адвокатом ексголови Київської міської державної адміністрації у справі про розгін Євромайдану.

На цьому окрузі також балотується переможець минулих виборів Аркадій Корнацький – тоді він балотувався від БПП, а на цей раз – самовисуванець. До слова, вибори у 2012-му на окрузі він також виграв. Наразі він не входить до складу будь-якої фракції. ЗМІ називають його ключовим кандидатом на перемогу.

Наталія Сокирчук, «Главком»