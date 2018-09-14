Тимошенко і Порошенко лідирують в президентському рейтингу - опитування
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В ході соцдослідження було опитано 10 тисяч респондентів
Керівник парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко і чинний президент України Петро Порошенко є лідерами електоральних симпатій українців в президентському рейтингу.
Про це свідчать дані опитування, проведеного спільно Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і центром «Соціс».
Згідно з результатами дослідження, за Тимошенко готові проголосувати 11% респондентів, а за Порошенка - 7,1%.
Опитування було проведено з 30 серпня по 9 вересня 2018 року методом «face-to-face» за місцем постійного проживання. Опитування проводилося на всіх підконтрольних владі України територіях.
Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і типом поселення. В ході соцдослідження було опитано 10 005 респондентів.
Раніше повідомлялося, що за результатами опитування, проведеного Cоціологічним центром імені Михайла Драгоманова, близько 16% опитаних українців планують обрати президентом лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко.
Джерело: Інтерфакс-Україна