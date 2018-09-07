Свіжі рейтинги: у другий тур президентських виборів вийдуть Порошенко і Тимошенко



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Підтримка у Тимошенко найбільша серед мешканців невеликих містечок та селищ

Близько 16% опитаних українців планують обрати президентом лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Cоціологічним центром імені Михайла Драгоманова, які презентували на прес-конференції 7 вересня соціолог, професор Сергій Штепа та політичний експерт Ростислав Балабан.

«Як показують результати опитування, серед потенційних кандидатів на посаду президента лідирують два прізвища: Юлія Тимошенко (15,7% опитаних, які планують брати участь у виборах) та Петро Порошенко (12,3% опитаних). Саме ці два кандидати, відповідно до результатів опитування, виходять у другий тур», - повідомив Штепа.

За його словами, третє місце в президентському рейтингу посів Анатолій Гриценко (8,3%), який найбільшу підтримку отримав в західній Україні. Далі йде Юрій Бойко (6,2%) з найбільшою підтримкою на Харківщині, Олег Ляшко (5,6%) - на півночі України, Володимир Зеленський (5,4%), Вадим Рабинович (5,1%) - на Одещині, Святослав Вакарчук (4,7%) - в західній Україні, Андрій Садовий (2,7%) та Олександр Шевченко (2,6%).

«Наше дослідження демонструє, що в українського суспільства є запит на нові для політики обличчя. Це говорить про те, що два основних лідери перегонів, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко, у своїх кампаніях однозначно будуть використовувати інноваційні пропозиції, тобто вони будуть пов'язувати себе з новим і пропонувати якісь модерні проекти», - зазначив Балабан.

Він додав, що підтримка у Тимошенко найбільша серед мешканців невеликих містечок та селищ. Високі відсотки її підтримки, за словами експерта, є перш за все результатом активної експлуатації лідером «Батьківщини» соціальної проблематики, найболючіших для респондентів тем, пов’язаних із рівнем життя. Ще одним фактором високого рейтингу Тимошенко експерт називає те, що її кампанія стартувала раніше за всіх інших.

«Її кампанія відрізняється інтенсивністю, але наразі ще не всі агенти вступили до фази виборів. Першому завжди найлегше, але, коли з’являться інші кандидати, буде складніше утримати рейтинг, тому що вся увага виборців буде прикута до інших», - зауважив експерт.

Він повідомив, що зараз спостерігається тенденція щодо зростання рейтингу чинного президента. «Ми пов’язуємо це з тим, що ще не почалась виборча кампанія, але він вже почав оголошувати основні меседжі: укріплення незалежності, розбудова Збройних сил України, закріплення у Конституції європейського та євроатлантичного курсу країни, а також перспективи отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви», - сказав Балабан.

«На сьогоднішній момент ми ще не знаємо, хто буде в списку кандидатів на посаду президента, тому під час опитування включили в список дуже багато політиків. Якщо робити заміри і включати в список ще, наприклад, Гройсмана, Яценюка чи Кличка, то у Порошенка буде нижчий рейтинг. А, наприклад, на Харківщині серед представників партії «За життя» вищі показники у Євгена Мураєва, якщо включати його, то він забере половину рейтингу Рабіновича. Це називається соціологічна архітектура», - додав експерт.

Згідно з результатами опитування, досі залишається значний відсоток виборців, які не визначилися зі своїм вибором (21,9% серед тих, хто планує брати участь у виборах). «Тому ситуація ближче до дня виборів може суттєво змінитися на користь будь-якого з кандидатів. Крім того, та частина респондентів, яка вже визначилась з вибором, часто змінює свою думку саме в день виборів. Такий механізм ми спостерігаємо часто», - резюмував Балабан.

Щодо питання геополітичного вибору України, за оцінкою експертів, переважна більшість підтримує зближення з Євросоюзом (53,2%) та вступ України до Північноатлантичного альянсу (44,7%).

Опитування проводилось 25 серпня – 2 вересня серед дорослого населення України. Методом особистого інтерв'ю опитано 1800 респондентів, які мешкають в усіх областях України (окрім окупованих АР Крим та сходу України). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Джерело: УНІАН