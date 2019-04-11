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    Тимошенко після поразки на виборах не приходить в Раду

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    <p>Тимошенко не помітили в Раді протягом трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні протягом засідань і розгляду &laquo;мовного закону&raquo;</p> - Тимошенко після поразки на виборах не приходить в Раду

    Тимошенко не помітили в Раді протягом трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні протягом засідань і розгляду «мовного закону»

    Картка Тимошенко жодного разу не голосувала протягом пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до «мовного закону»

    Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не з’являється у сесійній залі парламенту після поразки у першому турі виборів президента.

    Про це повідомляє Громадський рух «Чесно».

    Зазначається, що картка Тимошенко вставлена у слоті на робочому місці, і вона, начебто, зареєстрована на усі пленарні засідання Ради.

    Член фракції «Батьківщини» Сергій Власенко запевнив, що лідерка партії працює. «Юлія Володимирівна працює. Парламентар може працювати не лише в сесійній залі Верховної Ради», - сказав він.

    На уточнююче запитання про те, що Тимошенко не помітили протягом трьох днів пленарного тижня ні в момент реєстрації, ні протягом засідань і розгляду «мовного закону», хоча картка її зареєстрована, Власенко зазначив журналістам, що «ви погано слідкували, вона є і працює».

    На сайті Верховної Ради видно, що Тимошенко зареєстрована на пленарні засідання 9 та 10 квітня. Зареєстрована письмово вона також і 11 квітня - це підтвердили в Апараті ВР.

    Тимошенко також була, начебто, зареєстрована протягом трьох робочих днів і в електронній системі ВР.

    Водночас, картка Тимошенко жодного разу не голосувала протягом пленарного тижня, на якому депутати розглядали поправки до «мовного закону» (№5670-д).

    Нагадаємо, Тимошенко відмовилася вести дебати між Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.

    Як відомо, за результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять Зеленський і  Порошенко.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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