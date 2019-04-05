Тимошенко відмовилася модерувати дебати між Зеленським та Порошенком
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Разумков заявив, що місце модератора буде запропоновано «будь-кому іншому»
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не буде вести дебати між Володимиром Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком.
Про це заявили у штабі Зеленського, повідомляє Прямий.
«На жаль, це не буде Юлія Володимирівна - це її право», - зазначили в штабі Зеленського.
Радник штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що місце модератора буде запропоновано «будь-кому іншому».
Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.
Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.
Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.
Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледебати будуть проведені лише в межах чинного законодавства.