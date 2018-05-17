Тимошенко пояснила, чому корупціонери вдягають вишиванку лише іноді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідерка «Батьківщини» оголосила день духовного детоксу

Очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала День вишиванки духовним детоксом та пояснила, чому, на її думку, корупціонери «бояться вишиванку». Про це вона написала у своєму Фейсбуці.

«Кажуть, що вишиванку не люблять і бояться корупціонери. Адже в ній немає кишень. Тому вони вдягають її іноді, як перевертні, але намагаються пошвидше зняти», - написала вона.

Тимошенко відзначила, що наш національний одяг не лише наша історія і культура, це створено і існує «для людей з чистими помислами й чистими душами».

«Адже в кольорах вишивки вкарбовані всі наші болі, сподівання, надії і мрії. І любов, і журба – чорне і червоне. А ще – це дуже красиво. Коли їдеш містом і бачиш, як діти йдуть у вишиванках до школи, то забуваєш навіть про затори… Якоюсь мірою вишиванка – це плюс в карму!», - підкреслила Тимошенко.

Нагадаємо, 17 травня - День вишиванки Сьогодні зранку Порошенко привітав українців з Днем вишиванки, розказавши сімейну історію.