Тимошенко пояснила, чому корупціонери вдягають вишиванку лише іноді
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Лідерка «Батьківщини» оголосила день духовного детоксу
Очільниця партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала День вишиванки духовним детоксом та пояснила, чому, на її думку, корупціонери «бояться вишиванку». Про це вона написала у своєму Фейсбуці.
«Кажуть, що вишиванку не люблять і бояться корупціонери. Адже в ній немає кишень. Тому вони вдягають її іноді, як перевертні, але намагаються пошвидше зняти», - написала вона.
Тимошенко відзначила, що наш національний одяг не лише наша історія і культура, це створено і існує «для людей з чистими помислами й чистими душами».
«Адже в кольорах вишивки вкарбовані всі наші болі, сподівання, надії і мрії. І любов, і журба – чорне і червоне. А ще – це дуже красиво. Коли їдеш містом і бачиш, як діти йдуть у вишиванках до школи, то забуваєш навіть про затори… Якоюсь мірою вишиванка – це плюс в карму!», - підкреслила Тимошенко.
Нагадаємо, 17 травня - День вишиванки Сьогодні зранку Порошенко привітав українців з Днем вишиванки, розказавши сімейну історію.