Порошенко привітав українців з Днем вишиванки, розказавши сімейну історію (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент побажав, щоб вишита сорочка залишалася для українців символом любові до своєї землі

Президент Петро Порошенко привітав українців з Днем вишиванки, який відзначається у четвер, 17 травня.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook глава української держави опублікував святкове відео зі свого сімейного архіву.

«Споконвіку в українських родинах майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до доньки, що символізувало єдність поколінь та єдність усього народу. Так і прабабуся Марини Катерина Нікіфорівна передала любов до національного вбрання своїй доньці Ганні Тимофіївні, а Марина своїм донькам - Саші та Жені», - написав президент.

Він побажав, щоб вишита сорочка залишалася для українців «символом чистоти, символом роду та любові до своєї землі, своєї Батьківщини».

Нагадаємо, до Дня вишиванки 17 травня київський метрополітен запускає святкову акцію.