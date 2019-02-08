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    Тимошенко прийшла до Блаженнішого Епіфанія з величезним букетом (ФОТО)

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    <p>&nbsp;Тимошенко вручила Митрополиту Епіфанію квіти та пам&lsquo;ятний подарунок</p> - Тимошенко прийшла до Блаженнішого Епіфанія з величезним букетом (ФОТО)

     Тимошенко вручила Митрополиту Епіфанію квіти та пам‘ятний подарунок

    Фото: Facebook Православної церкви України

    Тимошенко і митрополит Епіфаній обговорили наслідки російської війни на Сході України

    Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія з інтронізацією, що відбулася напередодні, та з 40-літтям.

    Про це повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

    Зазначається, що Тимошенко вручила владиці квіти та пам‘ятний подарунок.

    «Митрополит Епіфаній подякував за привітання та розповів Тимошенко про подальші кроки церкви для утвердження єдності Українського православ’я», - говориться у повідомленні.

    Натомість Тимошенко, як повідомили в ПЦУ, «засвідчила послідовну підтримку утвердження єдиної помісної Православної церкви України і запевнила митрополита Епіфанія у готовності до подальшої консолідації зусиль задля об’єднання Українського православ’я та збереження релігійного миру в Україні».

    Також Тимошенко і митрополит Епіфаній обговорили наслідки російської війни на Сході України та незаконної окупації Криму, зокрема, питання дотримання прав і свобод людини на цих територіях.

    «Тимошенко подякувала предстоятелю за його чітку позицію в цих питаннях та за зусилля щодо досягнення миру в нашій державі, у захисті тих, чиї права порушуються», - додали в ПЦУ.

    Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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