Тимошенко прийшла до Блаженнішого Епіфанія з величезним букетом (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимошенко вручила Митрополиту Епіфанію квіти та пам‘ятний подарунок Фото: Facebook Православної церкви України

Тимошенко і митрополит Епіфаній обговорили наслідки російської війни на Сході України

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія з інтронізацією, що відбулася напередодні, та з 40-літтям.

Про це повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

Зазначається, що Тимошенко вручила владиці квіти та пам‘ятний подарунок.

«Митрополит Епіфаній подякував за привітання та розповів Тимошенко про подальші кроки церкви для утвердження єдності Українського православ’я», - говориться у повідомленні.

Натомість Тимошенко, як повідомили в ПЦУ, «засвідчила послідовну підтримку утвердження єдиної помісної Православної церкви України і запевнила митрополита Епіфанія у готовності до подальшої консолідації зусиль задля об’єднання Українського православ’я та збереження релігійного миру в Україні».

Також Тимошенко і митрополит Епіфаній обговорили наслідки російської війни на Сході України та незаконної окупації Криму, зокрема, питання дотримання прав і свобод людини на цих територіях.

«Тимошенко подякувала предстоятелю за його чітку позицію в цих питаннях та за зусилля щодо досягнення миру в нашій державі, у захисті тих, чиї права порушуються», - додали в ПЦУ.

Нагадаємо, 3 лютого у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського та всієї України Епіфанія.