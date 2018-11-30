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    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру

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    <span>&nbsp;Запобіжні заходи Петрову і Барабошку обере Печерський райсуд</span> - Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
     Запобіжні заходи Петрову і Барабошку обере Печерський райсуд

    Прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення застави

    Головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

    Про це повідомили 30 листопада у прокуратурі, пише «Укрінформ».

    «Політтехнологу Петрову і блогеру Барабошку повідомили про підозру. Сьогодні суд обере їм запобіжні заходи», - сказав працівник прокуратури.

    За його словами, Петрову повідомили про підозру у порушенні ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), ст.162 (порушення недоторканності житла), ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) і ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

    Барабошку повідомили про підозру у порушенні ст. 368 (одержання хабара), ст. 162 (порушення недоторканності житла), ст. 182. (порушення недоторканності приватного життя), ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ.

    Печерський райсуд Києва обиратиме для них у п’ятницю запобіжні заходи. Прокуратура клопотатиме про арешт з можливістю внесення застави.

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    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру
    Tinder-скандал із студенткою: про підозру повідомили політтехнологу і блогеру

    Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

    Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу». Зараз Петров веде шоу «Ісландія».

    Нагадаємо, на початку листопада студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила чоловіка Ольги Варченко у сексуальних домаганнях і погрозі життю. Варченко спростував це, назвавши те, що відбувається, інформаційною атакою, пов'язаною з персоною його дружини. Пізніше Бурейко подала заяву про погрози в прокуратуру, але незабаром відхрестилася від цього, і вибачилася перед подружжям Варченків, припустивши, що погрози їй надходили з акаунта Олександра Варченка, створеного іншою особою.

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