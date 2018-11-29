Tinder-скандал у Нацполіції закінчився затриманням політтехнолога Петрова



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Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу»

Столичного політтехнолога Володимира Петрова підозрюють в організації «інтимного скандалу» між студенткою і представником Нацполіції

Правоохоронці 29 листопада затримали підозрюваного в організації Tinder-скандалу за участю заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка, який є цивільним чоловіком заступника голови Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

Про це повідомив Facebook повідомив журналіст Мілан Лелич.

«Про Тіндер-скандал за участю Наталії Бурейко та Олександра Варченка вже всі забули, а воєнна прокуратура - не забула. Щойно по цій справі затримали відомого політтехнолога Володимира Петрова», - написав журналіст.

Видання «Страна» з посиланням на інформацію адвоката Юрія Іващенка повідомляє, що в будинку Петрова сьогодні проводять обшук.

«Петрова затримали. Цим займається військова прокуратура. У чому обставини - поки не скажу. У Петрова в будинку проводять обшук. Їду на обшук», - сказав Іващенко.

Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу». Зараз Петров веде шоу «Ісландія».

Нагадаємо, на початку листопада студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила чоловіка Ольги Варченко у сексуальних домаганнях і погрозі життю. Варченко спростував це, назвавши те, що відбувається, інформаційною атакою, пов'язаною з персоною його дружини. Пізніше Бурейко подала заяву про погрози в прокуратуру, але незабаром відхрестилася від цього, і вибачилася перед подружжям Варченків, припустивши, що погрози їй надходили з акаунта Олександра Варченка, створеного іншою особою.