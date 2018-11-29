  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Tinder-скандал у Нацполіції закінчився затриманням політтехнолога Петрова

    • Розсилка
    <span>Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки &laquo;Люмпен-шоу&raquo;</span> - Tinder-скандал у Нацполіції закінчився затриманням політтехнолога Петрова
    Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу»

    Столичного політтехнолога Володимира Петрова підозрюють в організації «інтимного скандалу» між студенткою і представником Нацполіції

    Правоохоронці 29 листопада затримали підозрюваного в організації Tinder-скандалу за участю заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка, який є цивільним чоловіком заступника голови Державного бюро розслідувань Ольги Варченко.

    Про це повідомив Facebook  повідомив журналіст Мілан Лелич.

    «Про Тіндер-скандал за участю Наталії Бурейко та Олександра Варченка вже всі забули, а воєнна прокуратура - не забула. Щойно по цій справі затримали відомого політтехнолога Володимира Петрова», - написав журналіст.

    Видання «Страна» з посиланням на інформацію адвоката Юрія Іващенка повідомляє, що в будинку Петрова сьогодні проводять обшук.

    «Петрова затримали. Цим займається військова прокуратура. У чому обставини - поки не скажу. У Петрова в будинку проводять обшук. Їду на обшук», - сказав Іващенко.

    Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу». Зараз Петров веде шоу «Ісландія».

    Нагадаємо, на початку листопада студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила чоловіка Ольги Варченко у сексуальних домаганнях і погрозі життю. Варченко спростував це, назвавши те, що відбувається, інформаційною атакою, пов'язаною з персоною його дружини. Пізніше Бурейко подала заяву про погрози в прокуратуру, але незабаром відхрестилася від цього, і вибачилася перед подружжям Варченків, припустивши, що погрози їй надходили з акаунта Олександра Варченка, створеного іншою особою.

    Читайте також
    Національна поліція України обшук прокуратура Київ скандал розслідування Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ