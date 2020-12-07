Топ-20 агрокомпаній, яким відшкодовані найбільші суми ПДВ у листопаді

Найбільша сума відшкодування податку на додану вартість склала понад 952 млн грн

У листопаді цього року компанією, що отримала найбільше відшкодування податку на додану вартість, стала «Кернел-Трейд» («Кернел»). Сума відшкодування склала 952,07 млн грн. Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає Latifundist.com.

Загалом до Топ-20 агрокомпаній, які отримали найбілші суми ПДВ у листопаді увійшли:

«Кернел-Трейд» ( «Кернел») — 952,07 млн грн;

«Каргілл» — 425,47 млн грн;

«АДМ Трейдинг Україна» — 421,5 млн грн;

«НІБУЛОН» — 390,48 млн грн;

«Гленкор Агрікалчер Україна» — 227,46 млн грн;

«Оліяр» — 200,05 млн грн;

ДПЗКУ — 191,22 млн грн;

«Луї Дрейфус Компані Україна» — 169,1 млн грн;

«Сантрейд» ( «Бунге Україна») — 142,5 млн грн;

«Монделіс Україна» — 128,39 млн грн;

Grain Power — 119,79 млн грн;

«Дельта Вілмар Україна» — 106,44 млн грн;

«Катеринопільський елеватор» (МХП) — 97,55 млн грн;

«Олсідс Блек Сі» (Allseeds) — 95,7 млн грн;

«Органік Сістемс» — 94,8 млн грн;

«Пологівський олійноекстракційний завод» — 94,57 млн грн;

«Агро ЛВ Лімітед» — 89,18 млн грн;

«Суфле Агро Україна» — 83,05 млн грн;

«Амбар Експорт БКВ» — 81,85 млн грн;

«Оптимус Агро Трейд» — 71,46 млн грн.

Нагадаємо, на початку грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Державного аграрного реєстру.