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    Топ-20 агрокомпаній, яким відшкодовані найбільші суми ПДВ у листопаді

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    Найменша сума відшкодування ПДВ склала 71,4 млн грн - Топ-20 агрокомпаній, яким відшкодовані найбільші суми ПДВ у листопаді
    Найменша сума відшкодування ПДВ склала 71,4 млн грн

    Найбільша сума відшкодування податку на додану вартість склала понад 952 млн грн

    У листопаді цього року компанією, що отримала найбільше відшкодування податку на додану вартість, стала «Кернел-Трейд» («Кернел»). Сума відшкодування склала 952,07 млн грн.  Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передає Latifundist.com.

    Загалом до Топ-20 агрокомпаній, які отримали найбілші суми ПДВ у листопаді увійшли:

    «Кернел-Трейд» ( «Кернел») — 952,07 млн грн;

    «Каргілл» — 425,47 млн грн;

    «АДМ Трейдинг Україна» — 421,5 млн грн;

    «НІБУЛОН» — 390,48 млн грн;

    «Гленкор Агрікалчер Україна» — 227,46 млн грн;

    «Оліяр» — 200,05 млн грн;

    ДПЗКУ — 191,22 млн грн;

    «Луї Дрейфус Компані Україна» — 169,1 млн грн;

    «Сантрейд» ( «Бунге Україна») — 142,5 млн грн;

    «Монделіс Україна» — 128,39 млн грн;

    Grain Power — 119,79 млн грн;

    «Дельта Вілмар Україна» — 106,44 млн грн;

    «Катеринопільський елеватор» (МХП) — 97,55 млн грн;

    «Олсідс Блек Сі» (Allseeds) — 95,7 млн грн;

    «Органік Сістемс» — 94,8 млн грн;

    «Пологівський олійноекстракційний завод» — 94,57 млн грн;

    «Агро ЛВ Лімітед» — 89,18 млн грн;

    «Суфле Агро Україна» — 83,05 млн грн;

    «Амбар Експорт БКВ» — 81,85 млн грн;

    «Оптимус Агро Трейд» — 71,46 млн грн.

    Нагадаємо, на початку грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Державного аграрного реєстру.

    Теги: гроші закон аграрії ПДВ держава Україна
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