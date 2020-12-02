Верховна Рада ухвалила закон про створення Державного аграрного реєстру 5 листопада

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомила пресслужба голови держави.

Верховна Рада ухвалила закон 5 листопада. Він передбачає створення єдиної державної інформаційної системи - Державного аграрного реєстру, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.

Згідно із законом, Державний аграрний реєстр буде вестися за рахунок коштів державного бюджету. В ньому будуть відомості про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Виробники мають самостійно добровільно вносити відомості про себе.

«Також закон розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди. Крім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», - відзначили в Офісі президента.

Буде сформований «єдиний кабінет аграрія», що дасть змогу отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами.

Як стало відомо, на останньому зібранні нардепів з аграрного комітету (під керівництвом голови комітету Миколи Сольського) обговорювалися можливі кандидатури на посаду аграрного міністра, з яких профільний комітет радитиме уряду підтримати одного на очільника Мінагрополітики у випадку його поновлення.

До слова, у листопаді було названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році.

Також у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв у 2020 році.

Нагадаємо, 5 листопада парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Документ передбачає держпідтримку аграріїв на рівні 4,5 млрд грн.