Топ-менеджера підприємства нардепа Рибалки суд втретє залишив під вартою у справі про фінансування тероризму

Денис Пробачай залишиться у СІЗО щонайменше до 30 березня

Денис Пробачай, один з топ-менеджерів компанії «Снек-Експорт», що належить родині народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки, залишиться в СІЗО до 30 березня 2018-го року. Таке рішення ухвалив Зарічний районний суд міста Суми. Денис Пробачай був затриманий співробітниками СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму ще у



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Денис Пробачай у суді

Денис Пробачай залишиться у СІЗО щонайменше до 30 березня

Денис Пробачай, один з топ-менеджерів компанії «Снек-Експорт», що належить родині народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки, залишиться в СІЗО до 30 березня 2018-го року. Таке рішення ухвалив Зарічний районний суд міста Суми. Денис Пробачай був затриманий співробітниками СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму ще у вересні минулого року. Згідно зі статтею 258 Кримінального Кодексу України йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Одним з аргументів, які навів в суді прокурор Прокуратури Сумської області Олексій Болгов, стала переписка між менеджерами компаній родини Сергія Рибалки «Снек-Експорт» та «S.Group»Денисом Пробачаєм та Юрієм Джабраїловим, який також нині перебуває в СІЗО за підозрою по статті 258 – «фінансування тероризму».

«В обґрунтування до клопотання були долучені протокол огляду інформації, збереженої на мобільному терміналі марки «Samsung» від листопада 2014 року, який належить Пробачаю, в якому наявна службова переписка між підозрюваним Пробачаєм та підозрюваним Джабраїловим. З приводу організації, саме організації, я підкреслюю, поставок та проведення розрахунків за поставлену продукцію з ТОВ «Снек-Експорт». Повідомлення такого змісту: «При загрузке на ящиках написали «Луганск», а теперь - выгружают и замазывают», «Украину прошел, осталось ДНР пройти». Такі от повідомлення», - процитував уривки з матеріалів справи у суді прокурор Олексій Болгов.

Прокуратура наполягає, що компанії, які належать родині нардепа-радикала Сергія Рибалки не лише організовували системні поставки своєї продукції на окупований Донбас та в анексований Крим, але й справно сплачували податки в бюджети терористів з ОРДЛО та російських окупантів в Криму.

«З тих поставок продукції, які були здійснені з умислом через Білорусь до окупованих територій, знімалися митні платежі та інші податки на користь терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Тому Пробачаю і було оголошено підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення», - наголосив прокурор.

Адвокати Дениса Пробачая намагалися переконати суд у тому, що торгівля з так званими «ЛДНР» є цілком законною і не може підпадати під дію статті 258 Кримінального Кодексу України. Оскільки, - вважає захист топ-менеджера компанії Сергія Рибалки, - на окупованому Донбасі взагалі немає ані терористичних організацій, ані терористів.

«На території України немає терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Це – законодавчо встановлено. Це звучить моральним блюзнірством. Відповідальність настає тільки на підставі Закону. Вказана територія не є терористичними організаціями, і особи, які проживають на цій території, не є терористами. Тому я прошу відмовити в задоволенні клопотання щодо продовження терміну тримання під вартою», - заявив в суді Віталій Наум – захисник Дениса Пробачая.

Подібна заява викликала обурення присутніх у залі судового засідання, особливо – учасників АТО, які ретельно стежать за перебігом розгляду справи Дениса Пробачая та Юрія Джабарїлова. Громадські активісти мають намір звернутися до Президента та Верховної Ради, аби законодавчо визначити терористичний статус окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

«Адвокати підозрюваного виказали свою думку щодо недолугості нашого законодавства. Вони сьогодні постукали в двері до Президента, постукали в двері до Верховної Ради про те, що «ДНР» та «ЛНР» не визнані до сих пір терористичними організаціями. Сьогодні, я вважаю, Сумська Феміда абсолютно тверда. Сподіваємося на більш тверду позицію прокуратури, і надіємося на те, що всі мої побратими також зараз зрозуміють, що нам необхідно піднімати більш серйозно питання стосовно законодавчого визнання «Л-ДНР» терористичними організаціями», - заявив учасник АТО, громадський активіст Олег Кравець, який був присутній у Сумському суді.

Денис Пробачай залишиться у СІЗО щонайменше до 30 березня 2018-го року. Слідство у його справі триває.