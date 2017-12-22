Експерт розкритикував діяльність парламентського комітету під керівництвом Рибалки

Діяльність парламентського комітету під керівництвом Сергія Рибалки неодноразово викликала подив у представників експертного співтовариства

Для виконання бюджетних планів та розвитку української економіки необхідна сучасна фінансово-банківська система, формування якої сповільнюється непрофесійними діями Комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, до недавнього часу очолюваного Сергієм Рибалкою. Таку думку в інтерв'ю виданню «Апостроф»



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Сергій Рибалка

Діяльність парламентського комітету під керівництвом Сергія Рибалки неодноразово викликала подив у представників експертного співтовариства

Для виконання бюджетних планів та розвитку української економіки необхідна сучасна фінансово-банківська система, формування якої сповільнюється непрофесійними діями Комітету Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, до недавнього часу очолюваного Сергієм Рибалкою. Таку думку в інтерв'ю виданню «Апостроф» висловив Володимир Пилипчук, академік Академії економічних наук України, професор, голова Комітету ВР з питань економічних реформ та управління народним господарством в 1990-1994 рр.

«На шляху цього важливого процесу встала злочинно-неефективна робота профільного Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, яку до недавнього часу очолював Сергій Рибалка. Саме під його «керівництвом» комітет фактично провалив виконання постанови Верховної Ради «Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні», втратив парламентський контроль над НБУ... Не дивно, що з такими «фахівцями» ми маємо такий державний бюджет», - заявив експерт.

За його словами, профільним комітетом були проаналізовані причини банкрутства цілої низки фінансових установ, а також не були вироблені механізми попередження «банкопаду» (в тому числі штучного). «А чому це не було зроблено? Тому що це спільний «монетний двір» Гонтаревої і банківського комітету Верховної Ради. Тому що дозволяють банкрутувати, або разом цим займаються. Валютні кошти людей і фірм виводять в офшори, а потім з ними розраховуються за рахунок бюджету гривнями. І жоден з банкірів не сів у в'язницю, як вам це подобається? Такого беззаконня не було при жодній владі і в жодній державі», - підкреслив Пилипчук.

Він акцентував увагу на тому, що діяльність парламентського комітету під керівництвом Сергія Рибалки неодноразово викликала подив у представників експертного співтовариства. «І за часів свого головування в комітеті, і після відсторонення від посади під тиском громадськості, коли стали відомі журналістські розслідування та провадження СБУ щодо торгівлі його корпорації з проросійськими бойовиками, Рибалка традиційно займається «окозамилюванням». Нічого розумного і актуального державі не пропонує, лише лобістські ініціативи, регуляцію ринку «Форекс», який «лежить» під росіянами, і впровадження біткоїнів - абсолютного банківського міхура, щоб обібрати людей...», - зазначив професор економіки.

Відносно криптовалюти Пилипчук висловив досить жорстку позицію. Ініційований Сергієм Рибалкою законопроект про фактичне узаконення біткоїнів він назвав спекуляцією. «Якщо у всьому світі жодна держава не взяла їх в якості державних резервів, це ж про щось говорить? Наприклад, про те, що країни, які мають якісний грошовий обіг і працюють на зростання економіки, а не знищення, як у нас, не визнають біткоїни. Наші «браві регулятори» навіть не дотягують до рівня управління грошовими інструментами цивілізованих країн, а зазіхають на щось ефемерне», - підкреслив експерт.