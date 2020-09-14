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    Тотальний карантин в Ізраїлі. Список правил, за якими житиме країна з 18 вересня

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    Поки уряд затвердив лише основні напрямки карантинних обмежень - Тотальний карантин в Ізраїлі. Список правил, за якими житиме країна з 18 вересня
    Поки уряд затвердив лише основні напрямки карантинних обмежень

    Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу

    Тотальний карантин розпочнеться о 14:00 п'ятниці, 18 вересня. Ізраїль стане першим в світі державою, в якому вводиться повторний локдаун через півроку після першого. Про це пишуть «Вести Израиль».

    За словами глави уряду Біньяміна Нетаніягу, це «перевага», яке дозволить раніше інших зупинити другу хвилю. З такою позицією згодні далеко не всі фахівці – перш за все в самому Ізраїлі.

    Розгорнуту збірку правил доручено розробити Міністерству охорони здоров'я і оприлюднити в найближчі дні. 

    «Тривати карантин буде до 11 жовтня. Уряд залишив за собою право продовжити карантинний період в тому випадку, якщо того зажадає ситуація.
    Щотижня уряд буде проводити оперативні засідання по ситуації з коронавірусів, коригуючи дії і умови карантину», – йдеться в повідомленні.

    Основні положення карантинного режиму:

    • Школи і дитячі сади припинять роботу в п'ятницю, 18 вересня;
    • Ресторани, кафе і торгові центри будуть закриті;
    • Готелі, приватні пансіони і туристичні об'єкти будуть закриті для відвідувачів;
    • Буде обмежено пересування в населених пунктах і між містами та селищами;
    • Громадянам заборонено віддалятися від будинку більш ніж на 500 метрів;
    • Державні установи припинять прийом відвідувачів і працюватимуть за скороченим графіком;
    • Приватні компанії продовжать роботу з дотриманням жорстких правил безпеки і без прийому відвідувачів;
    • Будуть дозволені зборів до 10 осіб в приміщенні і до 20 – на відкритих майданчиках.

    Крім індустрії туризму і сфери торгівлі обмежень ділової активності, як це було під час попереднього карантину (березень-квітень) не передбачено. Разом з тим ніякої конкретики з цього приводу поки немає. Не ясно, на яких умовах дозволяти роботу, в якому складі і ін.

    «Під час карантину навчальні заклади будуть закриті, але вісім днів протягом свят планується дистанційне навчання – від дитячих садків до дванадцятьох класів. Заняття будуть проводиться невеликими групами – по 4-6 дітей – протягом не менше 20 хвилин. Вихователі дитсадків будуть підтримувати зв'язок з батьками за допомогою телефонних дзвінків, відесервісів і чатів», – зазначається в повідомленні.

    Робота громадського транспорту буде обмежена, але не зупинена повністю. Якими саме будуть обмеження, встановлюють міністерства охорони здоров'я і транспорту.

    За словами Біньяміна Нетаніягу, мета карантину – зупинити поширення коронавірусу. Він повідомив, що без подібних заходів виконання такого завдання неможливо.

    «Ніяких точних орієнтирів для виходу з карантину не названо – так само, як це було в період локдауна першої хвилі. У зв'язку з цим лише зазначається, що «кінцевою метою знизити захворюваність до такого рівня, щоб можна було перейти до програми «Світлофор», ініційованої професором Роні Гамза. Яким повинен бути цей рівень – залишається загадкою», – зазначає Нетаніягу.

    Нагадаємо, що уряд Ізраїлю повертає жорсткий карантин.

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