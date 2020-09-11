Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року



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Карантин у Вірменії триватиме щонайменше до 11 січня

Вірменія змінила режим надзвичайного стану на карантин

Уряд Вірменії прийняв рішення продовжити карантин у країні до 11 січня 2021 року. Цей режим прийшов на зміну надзвичайного стану, який діяв у Вірменії з 16 березня.

Про це повідомляє Public Radio of Armenia.

Рішення прийнято з урахуванням того, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус глобальною пандемією в березні 2020 року, і що епідемічна ситуація в усьому світі залишається напруженою.

Зазначимо, наприкінці травня Вірменія заявила про другу хвилю коронавірусу. Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом.

Зазначимо, що останніми тижняму у світі фіксується новий слеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу.

Крім того сьогодні МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

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До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.