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    Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року

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    Карантин у Вірменії триватиме щонайменше до 11 січня - Вірменія продовжила карантин до січня 2021 року
    Карантин у Вірменії триватиме щонайменше до 11 січня

    Вірменія змінила режим надзвичайного стану на карантин

    Уряд Вірменії прийняв рішення продовжити карантин у країні до 11 січня 2021 року. Цей режим прийшов на зміну надзвичайного стану, який діяв у Вірменії з 16 березня.

    Про це повідомляє Public Radio of Armenia.

    Рішення прийнято з урахуванням того, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус глобальною пандемією в березні 2020 року, і що епідемічна ситуація в усьому світі залишається напруженою.

    Зазначимо, наприкінці травня Вірменія заявила про другу хвилю коронавірусу. Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії заразився коронавірусом

    Зазначимо, що останніми тижняму у світі фіксується новий слеск захворювань на коронавірус. Зокрема. в Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу. 

    Крім того сьогодні МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

     

    Вірменія карантин уряд коронавірус
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