Економісти розповіли, що буде з цінами, якщо карантин посилять



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Зростання цін, яке помічають споживачі, може бути пов’язане з досить активною грошовою емісією

Підприємці хочуть компенсувати збитки, понесені під час жорсткого карантину

Українці стурбовані зростанням цін на чимало важливих харчових продуктів та інші товари, яке спостерігається останнім часом. Здавалося б, передумов для цього нема. Зазвичай осінь – сезон найдешевших овочів і фруктів. Але епідемія коронавірусу продовжує набирати обертів в Україні, регіони останнім часом один за одним занурюються в «помаранчеву» і «червону» зони, і ділова активність там падає. Навесні, в період жорстких карантинних обмежень, ціни практично не зростали. Зараз же ситуація протилежна.

Чи продовжиться зростання цін, якщо в Україні знову буде посилено карантинні обмеження, читайте далі.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що зростання цін на деякі позиції може бути пов’язане з тим, що підприємці хочуть компенсувати збитки, понесені під час жорсткого карантину.

«Я не очікую якогось суттєвого зростання цін. Хоча на деякі позиції ціни дійсно зросли. Але це спостерігається в тих сегментах, де відновлюється ділова активність, і може бути пов’язане з тим, що ціни просто відновлюються після глибокого падіння і зупинки ринку. Наприклад, така ситуація зараз спостерігається з цінами на метал, який використовується в будівництві. Що стосується ситуації в цілому – зрозуміло, що деякі підприємці хочуть сьогодні хоч якось заповнити ті втрати, яких вони зазнали в період карантинних обмежень», – каже Борис Кушнірук.

А от експерт European Analytical Centre Вадим Бардась звертає увагу на те, що зростання цін, яке помічають споживачі, може бути пов’язане з досить активною грошовою емісією.

«Офіційна статистика в Україні за темпами зростання індексу споживчих цін має більше політичний характер і мало пов’язана з реальною економікою. Офіційні дані показують наявність в Україні дефляції в липні або зниження цін в економіці на 0,6%, проте саме на цей період припав сезонний сплеск цін на харчові продукти на 20-30%, а деякі групи товарів подорожчали на 50% і більше. Загалом з початку року ціни на транспортні засоби збільшилися на 5%, побутова техніка подорожчала від 10%, а предмети першої необхідності додали майже 15%. Зростання цін пов’язане зі збільшенням бюджетного дефіциту в Україні через обмеження ділової активності і, відповідно, емісійним каналом його покриття – через щомісячне вливання в оборот 40-50 мільярдів гривень для фінансування витрат державного бюджету», – каже Вадим Бардась.

Нагадаємо, CША переглянули свій прогноз врожаю в Україні через сильну засуху.

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Джерело: Сегодня