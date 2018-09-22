Трагедія в Афганістані. На міні підірвалися діти
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Фото: Tengrinews
На міні в Афганістані підірвалися діти
В провінції Фар’яб загинули восьмеро дітей
У результаті вибуху наземної міни в провінції Фар'яб на північному заході Афганістану загинули восьмеро дітей, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.
«Вісім дітей було вбито та шестеро інших поранено в результаті вибуху наземної міни в північній провінції Афганістану Фар'яб», - йдеться у повідомленні.
За словами представника поліції, жертви були віком від шести до дванадцяти років. Відповідальність за атаку в селі Кох-е-Сайяд покладають на радикальний ісламістський рух «Талібан».
Як повідомлялося раніше, у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 68 осіб, постраждали 165.Як повідомляв «Главком», під час військового параду в Ірані стався теракт. Щонайменше троє людей загинули.