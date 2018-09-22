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    Трагедія в Афганістані. На міні підірвалися діти

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    На міні в Афганістані підірвалися діти - Трагедія в Афганістані. На міні підірвалися діти
    Фото: Tengrinews
    На міні в Афганістані підірвалися діти

    В провінції Фар’яб загинули восьмеро дітей

    У результаті вибуху наземної міни в провінції Фар'яб на північному заході Афганістану загинули восьмеро дітей, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

    «Вісім дітей було вбито та шестеро інших поранено в результаті вибуху наземної міни в північній провінції Афганістану Фар'яб», - йдеться у повідомленні.

    За словами представника поліції, жертви були віком від шести до дванадцяти років. Відповідальність за атаку в селі Кох-е-Сайяд покладають на радикальний ісламістський рух «Талібан».

    Бойовики «Талібану» та «Ісламської держави» зазвичай використовують саморобні вибухові пристрої, орієнтовані на сили безпеки, але смертельна зброя також завдає шкоди і цивільним особам.

    Як повідомлялося раніше, у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 68 осіб, постраждали 165.

    Як повідомляв «Главком», під час військового параду в Ірані стався теракт. Щонайменше троє людей загинули.

     

    теракт Афганістан
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