Трагедія в Афганістані. На міні підірвалися діти



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Фото: Tengrinews На міні в Афганістані підірвалися діти

В провінції Фар’яб загинули восьмеро дітей

У результаті вибуху наземної міни в провінції Фар'яб на північному заході Афганістану загинули восьмеро дітей, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

«Вісім дітей було вбито та шестеро інших поранено в результаті вибуху наземної міни в північній провінції Афганістану Фар'яб», - йдеться у повідомленні.

За словами представника поліції, жертви були віком від шести до дванадцяти років. Відповідальність за атаку в селі Кох-е-Сайяд покладають на радикальний ісламістський рух «Талібан».