Трагічна ДТП на Львівщині: 49 дітей, які були в автобусі, їхали на виступ у Польщу



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Автобус віз дітей із танцювального колективу «Ягідки» та вихованців дитячої музичної школи до Кракова Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

У четвер, 5 вересня, вирішується питання повернення дітей до Сновська

Діти, які були в автобусі, що потрапив у трагічну ДТП на Львівщині, повернуться додому – на Чернігівщину. Вони їхали на виступ до Кракова, але через аварію скасували його.

Про це повідомляється на сторінці Сновської міської ради у Facebook.

«Туристичний автобус Neoplan перевозив 49 дітей зі Сновщини у Польщу. Як повідомила начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, водій автобуса дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією, уникнувши тяжких наслідків для пасажирів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що діти танцювального колективу «Ягідки» та вихованці дитячої музичної школи їхали на виступ до Кракова.

«Після аварії дітей оглянули лікарі. Важких травм не виявлено. Шістьох дітей було доставлено до лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі», - повідомили у міськраді.

У четвер, 5 вересня, вирішується питання повернення дітей до Сновська.

«О 14.00-15.00 має прибути автобус, замовлений перевізником, який доставить учасників групи до м. Сновська. Всіх дітей лікарі дозволили транспортувати. За їх висновками, жодна дитина госпіталізації не потребує», - повідомила секретар міськради Сновська Наталія Самойлова.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).

На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, а також двоє водіїв.





Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та автомобілем «Фольксваген Джета».

Від отриманих травм водій «Мерседеса» загинув на місці.



