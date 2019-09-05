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    Трагічна ДТП на Львівщині: 49 дітей, які були в автобусі, їхали на виступ у Польщу

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    <div class="alt"> <p>Автобус віз дітей із танцювального колективу &laquo;Ягідки&raquo; та вихованців дитячої музичної школи до Кракова</p> </div> <div class="copy"></div> - Трагічна ДТП на Львівщині: 49 дітей, які були в автобусі, їхали на виступ у Польщу

    Автобус віз дітей із танцювального колективу «Ягідки» та вихованців дитячої музичної школи до Кракова

    Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

    У четвер, 5 вересня, вирішується питання повернення дітей до Сновська

    Діти, які були в автобусі, що потрапив у трагічну ДТП на Львівщині, повернуться додому – на Чернігівщину. Вони їхали на виступ до Кракова, але через аварію скасували його.

    Про це повідомляється на сторінці Сновської міської ради у Facebook.

    «Туристичний автобус Neoplan перевозив 49 дітей зі Сновщини у Польщу. Як повідомила начальник відділу культури і туризму міської ради Наталія Добненко, водій автобуса дотримувався правил дорожнього руху і професійно справився з ситуацією, уникнувши тяжких наслідків для пасажирів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що діти танцювального колективу «Ягідки» та вихованці дитячої музичної школи їхали на виступ до Кракова.

    «Після аварії дітей оглянули лікарі. Важких травм не виявлено. Шістьох дітей було доставлено до лікарні, а всіх інших розмістили на ніч у готелі», - повідомили у міськраді.

    У четвер, 5 вересня, вирішується питання повернення дітей до Сновська.

    «О 14.00-15.00 має прибути автобус, замовлений перевізником, який доставить учасників групи до м. Сновська. Всіх дітей лікарі дозволили транспортувати. За їх висновками, жодна дитина госпіталізації не потребує», - повідомила секретар міськради Сновська Наталія Самойлова.

    Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса, автомобіля та пасажирського автобуса загинула одна людина та 14 осіб постраждали (в тому числі 12 дітей).

    На момент зіткнення в автобусі перебувало 49 дітей та двоє дорослих, а також двоє водіїв.


    Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та автомобілем «Фольксваген Джета».

    Від отриманих травм водій «Мерседеса» загинув на місці.


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