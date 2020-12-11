Трамп до кінця каденції хоче стратити ще п'ятьох в'язнів. Вперше за 130 років буде порушено прецедент

У липні цього року адміністрація Трампа поновила смертну кару на федеральному рівні

У липні цього року адміністрація Трампа поновила смертну кару на федеральному рівні

У липні цього року адміністрація Трампа поновила смертну кару на федеральному рівні

Ймовірний наступний президент США Джо Байден є затятим противником смертної кари

До завершення терміну свого президентства Дональд Трамп розпорядився стратити ще п’ятьох в’язнів-смертників. У липні цього року адміністрація Трампа поновила смертну кару на федеральному рівні після 17 років перерви, пише BBC.

П’ять смертних вироків заплановані саме перед завершенням чинної каденції Трампа. Їх виконуватимуть уже з 11 грудня, починаючи з двох засуджених вбивць із виправної колонії в штаті Індіана – 40-річного Брендона Бернарда (вбивство двох міністрів) та 56-річного Альфреда Буржуа (знущання та вбивство 2-річної доньки).

Також планують стратити Лізу Монтгомері (задушила вагітну жінку в Міссурі перед тим, як вирізати та викрасти її дитину), Корі Джонсона (вбивство семи людей) та Дастіна Джона Хіггса (викрадення трьох жінок).

У разі, якщо ці смертні вироки виконають, то за президентства Трампа на федеральному рівні стратять 13 людей. Крім того, уперше за 130 років буде порушено прецедент, коли під час перехідного періоду передачі влади до нової адміністрації смертні вироки не виконували, зазначає BBC.

Ймовірний наступний президент США Джо Байден, як і обрана ним віцепрезидентка Камала Гарріс, є затятим противником смертної кари. Обоє політиків публічно неодноразово про це висловлювалися.

Водночас у 1994 році саме Байден подав законопроєкт, який розширив перелік злочинів, за які може бути страчена людина. Деякі із засуджених до смертної кари проходили саме за цими статтями.

Нагадаємо, впродовж 2020 року в США було страчено 15 осіб, вісім з них – на федеральному рівні.

Уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених на смерть злочинців. Згідно з опублікованою в «Бюлетені федерального уряду» поправкою, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.