Уряд США розширив перелік способів страти злочинців

Крім введення смертельної ін'єкції, під час страт на федеральному рівні дозволятимуться також застосування отруйного газу, електричного стільця або розстріл

Упродовж 2020 року в США було страчено 15 осіб, вісім з них – на федеральному рівні

Уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених на смерть злочинців.

Згідно з опублікованою в «Бюлетені федерального уряду» поправкою, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

Тож уже з 24 грудня засуджених до смертної кари можна буде страчувати будь-яким законним способом у тому штаті, де було ухвалено вирок, зазначається в публікації. Нинішнє керівництво міністерства юстиції США планує провести ще кілька страт злочинців на федеральному рівні до призначеної на 20 січня інавгурації обраного президентом США Джо Байдена, пише DW.

Зазначимо, що обраний президент США Джо Байден виступає проти смертної кари. Натомість чинний президент-республіканець Дональд Трамп наполягав на відновленні виконання страт на федеральному рівні. Хоча смертна кара застосовується в багатьох штатах США, із 2003 року на федеральному рівні не було приведено у виконання жодного смертного вироку. Відтоді склалася ситуація, коли на федеральному рівні судді й далі оголошували смертні присуди, однак їх не виконували.

Так тривало до липня 2020 року, коли в Індіана в одній із федеральних в'язниць було страчено трьох засуджених введенням смертельної ін'єкції. Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, вісім з них – на федеральному рівні.

Загалом у США нині спостерігається тенденція рідшого застосування смертної кари. Це пов'язано не тільки зі зміною громадської думки щодо цього питання, а й із дедалі більшими труднощами щодо отримання необхідних складових смертельної ін'єкції. Крім того, ухвалення смертного присуду зазвичай призводить до тривалих і дорогих судових розглядів.

Нагадаємо, вперше за майже 70 років у США стратять жінку.

Раніше у США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію.

Крім того, що у Казахстані повністю скасували смертну кару.