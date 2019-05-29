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    Трамп і Ердоган обговорили поставки російських С-400

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    <span>Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп&nbsp;</span> - Трамп і Ердоган обговорили поставки російських С-400
    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп 

    Президенти США і Туреччини домовились про нову зустріч

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили по телефону ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.

    Про це повідомив глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

    «Ердоган нагадав, що він прагне створення робочої групи для розгляду питань, що викликають занепокоєння з приводу закупівлі (Туреччиною – ред.) російських систем С-400», - повідомив Алтун.

    Також лідери двох країн обговорили двосторонні та регіональні питання та домовилися зустрітися в червні у кулуарах G20 в Японії.

    Крім того, президент Ердоган привітав рішення США про зняття додаткових тарифів на турецьку сталь і підкреслив, що це допоможе обом країнам досягти об’єму двосторонньої торгівлі на рівні 75 млрд доларів.

    Як відомо, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400, що викликало обурення США та погрози з боку Вашингтона виключити Анкару зі спільної угоди по виробництву винищувачів F-35. Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США нібито поставили Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина повинна розірвати угоду з Росією щодо придбання ЗРК С-400, в іншому ж випадку США погрожують виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі спростували цю інформацію.

     

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