Трамп і Ердоган обговорили поставки російських С-400



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп

Президенти США і Туреччини домовились про нову зустріч

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент США Дональд Трамп обговорили по телефону ситуацію з російськими ЗРК С-400, які Анкара має намір отримати від РФ, та домовилися про зустріч в Японії в червні.

Про це повідомив глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

«Ердоган нагадав, що він прагне створення робочої групи для розгляду питань, що викликають занепокоєння з приводу закупівлі (Туреччиною – ред.) російських систем С-400», - повідомив Алтун.

Також лідери двох країн обговорили двосторонні та регіональні питання та домовилися зустрітися в червні у кулуарах G20 в Японії.

Крім того, президент Ердоган привітав рішення США про зняття додаткових тарифів на турецьку сталь і підкреслив, що це допоможе обом країнам досягти об’єму двосторонньої торгівлі на рівні 75 млрд доларів.